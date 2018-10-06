Yıkım sürüyor
ADNAN Oktar’ın kaldığı Kandilli’deki villanın kaçak bölümlerinin yıkım çalışmaları devam ediyor.
Tutuklandıktan sonra mal varlığına tedbir konulan Adnan Oktar’ın Üsküdar Kandilli Mahallesi’nde bulunan villasına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el koymuştu. 1 Ekim Pazartesi günü villaya gelen ekipler tarafından, villa ve çevresinde bulunan 23 yapıdaki eşya boşaltılmaya başlanırken, önceki sabah itibarıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, villadaki 23 kaçak yapıyı yıkmak için çalışma başlattı.
İlk gün yapılan yıkım çalışmalarının ardından akşam saatlerinde ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden yıkım çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri tarafından getirilen işçiler, balyozlarla ve demir kesme makineleriyle villadaki kaçak yapıların yıkımına devam etti.
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