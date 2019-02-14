‘Yıkılmaz algısı çöküyor’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Cumhur İttifakı’nın bazı illerde adaylarını teke düşürmek için yürüttüğü çalışmayı “Yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor” sözleriyle değerlendirdi.
Akşener, bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:
“Gördüğüm kadarıyla Tayyip Bey ilk defa hiç yapmadığı işleri yapmış olacak. Bu, korkunun işaretidir. Kimi aday gösterirse göstersin, ağzından çıkmışsa bir defa hiç aday geri çekmedi. Doğru ya da eğri durdu arkasında. Şimdi ilk defa bunu yapacak. Bunun sahadaki algısı ne olacak? Yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda. Mermiyi niye söylersin? Onun yapmayacağı bir iş bu. Bir endişe var gerçekten. Korku ve endişe hata yaptırır. Daha doğrusu odaklanmayı engeller. Ben endişeli görüyorum, endişe asabiyet yaratır.
Bizim adaylarımız çalışıyor. Ben Ankara’da söylemeyeceğim bir ilçeyi, İstanbul’da Üsküdar’ı pilot olarak çalışıyorum, farklı bir biçimde ve konvansiyonel metotları devreye koyarak çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu’nun ciddi manada büyük bir şansı olduğunu, sistemden kaynaklanan bir yanlış tutum olmadığı takdirde alacağını düşünüyorum. Binali Bey sevimli vatandaş nezdinde. Ekrem Bey de sevimli bir adam.”
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