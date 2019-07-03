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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-AA
03.07.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Yıkıldılar... Yakınları sinir krizi geçirdi

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Yıkıldılar... Yakınları sinir krizi geçirdi

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.

Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.

EROĞLU'NU 200 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ ARADI

Valiliğin arama çalışmalarının detaylarına ilişkin yaptığı ikinci açıklamada ise çalışmalarda jandarma, emniyet, Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık personeli ile farklı illerden gelen uzmanların da bulunduğu 200 kişilik kurtarma ekibinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, arama çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bildirildi.

Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli-Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.

Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

EROĞLU'NUN CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Sabah saatlerinde Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kent merkezinden geçen Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda dalış, AFAD ekipleri ve gönüllülerde su kıyısında arama çalışması başlattı.

Kıyı taraması yapan AFAD gönüllüleri, Torunoba köyü yakınlarında Munzur Çayı'nda su içinde cesedi fark ederek durumu su altı arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ekipler, botla Munzur Çayı'na inerek yaklaşık bir saatlik çalışmayla Eroğlu'nun cesedini sudan çıkardı.

Ovacık Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilen Eroğlu'nun cesedi üzerinde aile avukatları nezaretinde ön inceleme yapıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Engin Eroğlu’nun cansız bedeninin Munzur Nehri’nde çıkarıldığı sırda yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan sağlık görevlileri, fenalaşan Engin Eroğlu’nun yakınlarına müdahalede bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından Engin Eroğlu, Ovacık ilçesindeki Yoncalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

 

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