Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
GeriGündem Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Olcay DÜZGÜN- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - İHA
05.06.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu Naim Elhatip (14), serinlemek için girdiği Sarımsaklı Baraj Gölü'nde boğuldu. Baba Ali Elhatip, cansız bedeni gölden çıkarılan oğlunun kıyafetlerini teslim alırken, gözyaşı döktü.

9
  • Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
  • Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
  • Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
  • Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye'den iç savaş nedeniyle 4 yıl önce ailesiyle kaçarak, Kayseri'ye gelen ve sanayi sitesinde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışan Naim Elhatip, bayram izninde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sarımsaklı mevkisine gitti. Elhatip ve arkadaşları, sıcak havada bunalınca serinlemek için Sarımsaklı Baraj Gölü'ne girdi.

Yıkıldılar... Oğlunun eşyalarını gözyaşları içinde aldı


Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Su Altı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da suda arama çalışması yaptı. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğu haberini alan Ali Elhatip ve yakınları, çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye geldi.

Çocuğun yakınları, göl kenarında ellerini açıp, Naim Elhatip'in bulunması için dua etti. Kısa süren arama çalışmasının ardından Naim'in cansız bedenine ulaşıldı. Naim Elhatip'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada Nailm Elhatip'in suya girerken çıkardığı pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları ekipler tarafından baba Ali Elhatip'e teslim edildi. Oğlunun kıyafetlerini teslim alan Elhatip, gözyaşı döktü. Acılı baba ile birlikte diğer yakınları da uzun süre ağladı.

Naim Elhatip'in arkadaşı Taha Elhacıhasan (14), "Burada çok güzel şeyler olduğunu söylediler ve geldik. Naim kendisini suya attı sonra da kayboldu" dedi.

Görgü tanığı Mehmet Aslantaş ise "Biz piknik yaparken, bir anda sesler duyduk. Baktım ki bir çocuk boğuluyor. O anda çocuk birden gözden kayboldu" diye konuştu.

Naim Elhatip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mahkeme kararını verdi... Gölcük Parkı kurtuldu
Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması
7 yaşındaki kızı üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı!
Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü!