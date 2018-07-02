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    Yıkıldılar! Nöbette hayatını kaybeden itfaiye erinin ardından...

    DÜZCE (AA)
    02.07.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Düzce'de nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi.     

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    • Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
    • Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
    • Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
    • Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

    Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, dün nöbet sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Kamil Yıldırım (44), için tören düzenlendi.     

    İtfaiye Müdürlüğü önündeki törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, önemli bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Törene katılan Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya da itfaiye erlerine başsağlığı diledi.     

    Yıldırım'ın naaşı, törenin ardından itfaiye araçlarının konvoyu eşliğinde, Yeni Karaköy köyüne getirildi.     

    Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.     

    OLAY

    Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Kamil Yıldırım (44), dün nöbeti sırasında kalp krizi geçirmiş, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Nöbette hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildiDüzce'de nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi.
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    Etiketler: son dakika , haberler
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