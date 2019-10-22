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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Yıkıldı... Bir annenin en zor anı

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Yıkıldı... Bir annenin en zor anı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan (40) için Limontepe Ömerül Faruk Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ali Ekber Aslan’ın annesi Rabia Turgut ve yakınları katıldı. Anne Turgut, oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Ekber Aslan’ın cenazesi, götürüldüğü Urla Kuşçular Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle berber koltuğunda vurularak öldürülen Ali Ekber Aslan toprağa verildi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut sinir krizleri geçirdi.

Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi’nde, tıraş olmak için girdiği berber dükkanında üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan (40), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Ali Ekber Aslan için Limontepe Ömerül Faruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede acılı anne Raziye Turgut, oğlunun tabutu başında sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etti. Cenazede Aslan'ın yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Ali Ekber Aslan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Kuşçular Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan, gözaltındaki Yusuf Kerim S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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