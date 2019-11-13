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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Yıkılan milyon dolarlık evlerin yerine fidan dikildi

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Yıkılan milyon dolarlık evlerin yerine fidan dikildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’daki kaçak yapılarla mücadelesinin sonuna gelindi. En çok gündemde olan projedeki kaçak rezidans daireler yıkılarak, yerlerine fidan dikildi.

Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımlarının sonuna gelindi. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu birçok proje yıkıldı. En çok gündemde olan Küçükbük Mahallesi, Çeteli Burnu'nda bulunan projenin ise yıkımının sürdüğü görüldü. Projenin üst kısmındaki rezidansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri, yaklaşık 2 ay içerisinde yıkımların sonuna geldi.

Milyon dolarlık projeler kaçak çıktı

Yapılan incelemeler sonucunda milyon dolarlık projelerin birçoğunun imara aykırı ve kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.

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