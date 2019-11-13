Yıkılan milyon dolarlık evlerin yerine fidan dikildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’daki kaçak yapılarla mücadelesinin sonuna gelindi. En çok gündemde olan projedeki kaçak rezidans daireler yıkılarak, yerlerine fidan dikildi.
Bodrum’da imara aykırı yapıların yıkımlarının sonuna gelindi. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu birçok proje yıkıldı. En çok gündemde olan Küçükbük Mahallesi, Çeteli Burnu'nda bulunan projenin ise yıkımının sürdüğü görüldü. Projenin üst kısmındaki rezidansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri, yaklaşık 2 ay içerisinde yıkımların sonuna geldi.
Milyon dolarlık projeler kaçak çıktı
Yapılan incelemeler sonucunda milyon dolarlık projelerin birçoğunun imara aykırı ve kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
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