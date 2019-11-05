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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YHT kazasından sonra terfi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
YHT kazasından sonra terfi

9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin iddianamede kusurlu oldukları gerekçesiyle şüpheli olarak değerlendirilen TCDD yöneticilerinin kazadan sonra terfi ettirildikleri ortaya çıktı.

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, 7 TCDD yöneticisi de şüpheli sıfatıyla yer aldı. Aralarında mevcut TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un da bulunduğu 3 yönetici için soruşturma izni gerektiği gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verildi. İddianamede şüpheli olarak yer alan ve Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kadir Oğuz’un, makasçı Osman Yıldırım’a gerekli eğitim aldırmadığı gerekçesiyle kazanın meydana gelişinde kusurlu olduğu belirtildi. İddianameye de konulan Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda ise “yeteri kadar tren teşkil görevlisi görevlendirmeyerek hata yapılma riskini azaltmayan Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz hakkında idari tasarrufta bulunulması” talep edildi. İddianamede ve Teftiş Kurulu raporundaki tespitlerde adı geçen Oğuz’un, kazanın ardından terfi ettirildiği ortaya çıktı. YHT Trafik ve İstasyon Yönetim Servis Müdürlüğü teşkilat şemasına göre YHT kazasından sonra Oğuz ‘YHT Ankara Gar Müdürü Y. (yerine)’ kadrosunda görevlendirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

İddianamede kazadan önce önleyici tedbirleri almadığı için kusurlu olduğu belirtilen şüpheli TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Recep Kutlay da kazadan sonra terfi ettirilen isimler arasında yer aldı. Kutlay, vekaleten başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kazadan önce TCDD Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bulunduğu pozisyon nedeniyle hakkında soruşturma izni istenilen Ali İhsan Uygun da kazadan sonra TCDD Genel Müdürü olarak atandı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda yeni kurulan trafik yönetim sisteminin kusurlu olduğu, bu sistemin kurulmasında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle Uygun’un da kusurlu bulunduğu belirtilmişti.

Yüksek Hızlı Tren'in çarpışma anı
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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