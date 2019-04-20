YHT kazası raporda: En büyük ceza makasçıya
ANKARA’da 13 Aralık 2018 günü Konya seferini yaparken üçü makinist dokuz kişinin hayatını kaybettiği YHT (Yüksek Hızlı Tren) kazasına ilişkin hazırlanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporunda, YHT’yi Hat 1 yolundan, Hat 2 yoluna yöneltecek makası hareket ettirmeyi unutan Osman Yıldırım’ın memurluktan çıkarılması istendi. Raporda, kaza riski arttığı halde risk analizi yapılmadan yeni trafik düzenlemesine geçildiği, iki yerine bir makasçı ile çalışıldığı, tek makasçı Yıldırım’a beş gün yerine bir günlük işbaşı eğitimi verildiği de ifade edildi.
9 Nisan 2019 tarihli raporda, “Makaslar arası mesafe, makas ısıtıcılarının çalışmaması ve kış şartları dikkate alındığında, saat 23.00-07.00 arasındaki (tren) kabul ve sevk işleminin iki yerine bir tren teşkil görevlisi ile (makasçı) yapılmasının yeterli olmadığı” anlatıldı. Yüksek Hızlı Tren 8. Bölge Müdürlüğü’nün doğu ve güney ekspresinin seferlerine başlaması nedeniyle kaza riskinin belirdiği ancak yeni düzenlemeye geçilirken risk analizi yapılmadığı belirtildi. Kazadan önce alınması gereken ek tedbirlerin 16 Aralık’tan sonra alındığı kaydedildi. Ek önlemler almadan yeni uygulamaya geçildiği için YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner ve yardımcısı Ergin Tuna ile Yıldırım’a bir gün iş eğitimi verdiren, tek makasçı görevlendiren Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz’a da kınama talep edildi.
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