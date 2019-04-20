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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YHT kazası raporda: En büyük ceza makasçıya

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
YHT kazası raporda: En büyük ceza makasçıya

ANKARA’da 13 Aralık 2018 günü Konya seferini yaparken üçü makinist dokuz kişinin hayatını kaybettiği YHT (Yüksek Hızlı Tren) kazasına ilişkin hazırlanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporunda, YHT’yi Hat 1 yolundan, Hat 2 yoluna yöneltecek makası hareket ettirmeyi unutan Osman Yıldırım’ın memurluktan çıkarılması istendi. Raporda, kaza riski arttığı halde risk analizi yapılmadan yeni trafik düzenlemesine geçildiği, iki yerine bir makasçı ile çalışıldığı, tek makasçı Yıldırım’a beş gün yerine bir günlük işbaşı eğitimi verildiği de ifade edildi.

9 Nisan 2019 tarihli raporda, “Makaslar arası mesafe, makas ısıtıcılarının çalışmaması ve kış şartları dikkate alındığında, saat 23.00-07.00 arasındaki (tren) kabul ve sevk işleminin iki yerine bir tren teşkil görevlisi ile (makasçı) yapılmasının yeterli olmadığı” anlatıldı. Yüksek Hızlı Tren 8. Bölge Müdürlüğü’nün doğu ve güney ekspresinin seferlerine başlaması nedeniyle kaza riskinin belirdiği ancak yeni düzenlemeye geçilirken risk analizi yapılmadığı belirtildi. Kazadan önce alınması gereken ek tedbirlerin 16 Aralık’tan sonra alındığı kaydedildi. Ek önlemler almadan yeni uygulamaya geçildiği için YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner ve yardımcısı Ergin Tuna ile Yıldırım’a bir gün iş eğitimi verdiren, tek makasçı görevlendiren Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz’a da kınama talep edildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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