YHT davasında ‘makas’ atışması

Üçü tutuklu 10 kişi hakkında davanın ilk duruşması dün, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu makasçı Osman Yıldırım, Samsun’dan geçici görevle Ankara’ya geldiğini anlattı. Yıldırım, “11. makasın kilitlemesini yaptım. Ben bu makasın Hat-1’e gittiğini düşünüyordum. Tren önümden geçti. Hangi yola girdiğini görmem mümkün değildi. Sinyalizasyon sistemi yoktu. Olsa bu kaza önlenirdi” şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Gar Müdürü vekili Kadir Oğuz ise “Makasçı olarak 30 sene görev yapan bir makasçıya makas kullanması öğretilemez” derken, Trafik Servis Müdür Yardımcısı vekili Ergün Tuna, “Eksikliklere rağmen hat açıldı” diye ifade verdi.

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey’in tahliyesine, davanın 24 Ocak’a ertelenmesine karar verdi.