YGS yerine gelen YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS ve TYT üniversite sınavı başvurusu için geri sayım başladı. Türkiye genelinde hemen her merkezde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Peki, TYT ve AYT sınavları için yapılacak olan YKS üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 yılı itibariyle uygulamaya koyulacak olan YKS, AYT ve TYT olmak üzere iki oturumla 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye girecek olan adayların sınav başvurusu ise 1-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM sınav başvuru merkezleri ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanabilecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlk kez bu yıl uygulanacak olan YKS sınavının başvurusu ise mart ayı içerisinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için katılım sağlayacak olan adaylar, iki oturum için toplam 100 lira ödeyecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.

TYT NASIL HESAPLANACAK?

Temel Yeterlilik Testinde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme önceliğe alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi açısından daha genel ve kapsayıcı olacak.

Lisans programlarına geçmek için istenen 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması istenecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanı aranacak. Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul edecek olan lisans(4 Yıllık) programlarından tercih yapmaya hak kazanacak.

TYT’DE DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?



40 Türkçe, 25 sosyal bilimler (5’i din kültürü dersinden muaf olanlar için felsefe sorusundan oluşacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisinden 5’er, fen bilimleri testinde ise fizikten 7, kimyadan 7, biyolojiden de 6 soru olacak. Yani TYT’de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. 120 soruya 135 dakika süre verilecek.

AYT’NİN İÇERİĞİ VE SORU SAYISI NEDİR?



Alan testleri ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’de toplam 40 soru çıkacak. Türk dili ve edebiyatından 24 soru gelecek. ‘Sosyal Bilimler-1’de ise coğrafya -1 ve tarih-1 olmak üzere iki test olacak. ‘Coğrafya-1’den 6, ‘Tarih-1’den ise 10 soru bulunacak. Matematikte adaylar 40 soru yanıtlayacak. ‘Sosyal Bilimler-2’de de toplam 40 soru yer alacak, bunların dağılımıysa şöyle olacak: Coğrafya-2 11 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 6 soru, felsefe grubu (felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, tarih-2 11 soru.

BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Sınavda başarılı olmak için geçen yıllarda olduğu gibi 150 ve 180 barajı devam edecek. 150 puanın altında kalanlar başarısız sayılacak. Birinci oturum TYT’den 150-180 puan alanlar, sadece 2 yıllık ön lisans programına başvurabilecek; 180 ve üzeri alanların lisans tercihi yapma hakkı olacak. Bu öğrenciler, alan puanları hesaplanarak lisans programlarına yerleştirilecek. Birinci oturumdan 200 ve üstü alan aday, isterse ikinci yıl ön lisans programlarına direkt başvurabilecek ya da ilkine girmeden ikinci oturuma katılabilecek.

BARAJ PUANININ HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT ile alan testlerinden alacağı puanın katılacağı sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanının en az birinin 180 olması gerekiyor. Bunu alan adaylar, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.