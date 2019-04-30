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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Yezda babasına koşarken canından oldu

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Yezda babasına koşarken canından oldu

Eskişehir’de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde çevreyolu Ankara istikameti Eskişehir Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşti. Yezda Elif Kaya (13), kendinden 1 yaş büyük ablası ile yolun karşısında kendilerini bekleyen baba Sami Kaya’nın yanına gitmek üzere çevreyolunun kenarında durdu.

Yezda, ablasının yanından ayrılarak aniden yola fırladı. Kız çocuğu, o sırada yoldan geçen Aytaç U. idaresindeki 26 VE 660 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından yapılan ilk yardım müdahaleleri sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan küçük kızı Şehir Hastanesine götürdü. Küçük Yezda yapılan tüm müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken, Yezda Elif Kaya’nın Namık Kemal Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

 

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