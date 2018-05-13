Yetkisi yok izleyecek

Yaptırım uygulayamayacak olan YSK, propaganda yasaklarına ve kurallara aykırılığın tespiti halinde; “Keyfiyetin ilgisi itibarıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne” bildirimde bulunacak.



FARKLI PROPAGANDA KARARI

16 Nisan referandumu öncesinde, 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) YSK’nın yayın ihlali yapan radyo ve televizyonlara yaptırım yetkisi kaldırılmıştı. 24 Haziran seçimlerine dönük olarak YSK, 332 sayılı kararıyla, ‘Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar’ı belirlerken, basılı matbuat yönünden karar aldı. YSK kararında, “Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacağına” hükmetti. Yaptırım yetkisi olmadığı için radyo ve televizyon yayınlarına dönük bu ibare kararda yer almadı.



YSK BİLDİRİMDE BULUNACAK

332 sayılı karara göre, oy verme gününden önceki 10 gün içinde 14-23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, “Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum, gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılması” yasak. Bu yasağa uyulmaması halinde YSK yaptırım uygulayamayacak ancak bildirimde bulunacak.



