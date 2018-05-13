Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yetkisi yok izleyecek

    Yetkisi yok izleyecek

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    13.05.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    16 Nisan 2017 tarihindeki referandum öncesi televizyonların yayın ihlallerine yaptırım yetkisi kaldırılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerinde son 10 gün içinde vatandaşın oyunu etkileyecek ‘taraflı’ yayın ve anketlere karşı tedbir aldı.

    Yaptırım uygulayamayacak olan YSK, propaganda yasaklarına ve kurallara aykırılığın tespiti halinde; “Keyfiyetin ilgisi itibarıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne” bildirimde bulunacak.

    FARKLI PROPAGANDA KARARI
    16 Nisan referandumu öncesinde, 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) YSK’nın yayın ihlali yapan radyo ve televizyonlara yaptırım yetkisi kaldırılmıştı. 24 Haziran seçimlerine dönük olarak YSK, 332 sayılı kararıyla, ‘Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar’ı belirlerken, basılı matbuat yönünden karar aldı. YSK kararında, “Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamayacağına” hükmetti. Yaptırım yetkisi olmadığı için radyo ve televizyon yayınlarına dönük bu ibare kararda yer almadı.

    YSK BİLDİRİMDE BULUNACAK
    332 sayılı karara göre, oy verme gününden önceki 10 gün içinde 14-23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, “Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum, gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımının yapılması” yasak. Bu yasağa uyulmaması halinde YSK yaptırım uygulayamayacak ancak bildirimde bulunacak.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri