Yetkili kuruma 7 kez ‘Kaza Kırım Raporu’ soruldu, cevap yok!

Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, 13 Ocak 2018’de gece saatlerinde Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken kontrolden çıktı. Kazanın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pilotların ifadesi alındı. Pilotlardan biri yaşananları “Uçağın kaymasına mani olamadım. Uçak pistin dışında bulunan toprak zemine gömülerek durdu. Uçağın durduğu anda sağ motor, toprağa çarpması ile koparak denize uçtu” diyerek anlattı.

Kazanın neden kaynaklandığı ise henüz belirlenemedi. 38 müşteki yolcu, 3 şüpheli pilot ve 8 şahitin olduğu soruşturmada, kazanın kesin sebebini, Ulaştırma Bakanlığı’nın Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun vereceği ‘Kaza Kırım Raporu’ aydınlatacak. Kayıtlara göre 29 Ocak 2018’de kuruldan nihai rapor istendi. Bakanlıktan gelen cevabi yazıda ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu’na (NTSB) kaza bildiriminde bulunulduğu, yürütülen çalışmalar sonucu ön rapor gönderildiği, nihai raporun ise çalışmaların tamamlanmasıyla iletileceği belirtildi. En sonuncusu 5 Eylül 2019’da olmak üzere belli aralıklarla toplam 7 kez raporun akıbeti soruldu. Kurul’dan ‘raporun hazırlanması için çalışmaların devam ettiği’ cevabı verildi.

‘BAŞIMIZA BELA OLDU’

AĞIR hasar gören uçak, yerinden kaldırılarak restoran veya oyuncak müzesi olması için Yomra Belediyesi’nin pazaryerine konulmuştu. Ancak masrafların ağırlığından dolayı herhangi bir projede kullanılamadı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık “Uğraşıp duruyoruz. Bizim de başımıza bela oldu” açıklaması yapmıştı. Başkan Bıyık, geçen salı günü İstanbul’da pistten çıkan son uçak için de “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim” demişti.

ASILI KALMIŞTI

TRABZON Havalimanı’na iniş yapan uçak, pistin kuzey yönünde sürüklenerek deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, çamura saplanarak deniz kenarındaki yamaçta asılı kaldı. Havalimanı trafiğe kapatıldı; uçaklar Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi. Uçaktaki yolculardan bazıları hafif şekilde yaralandı.