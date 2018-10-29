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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Yetiştirme yurdundaki işkenceci müdüre kötü haber!

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Yetiştirme yurdundaki işkenceci müdüre kötü haber!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Ankara'daki bir yetiştirme yurdunda kalan çocuğa sigara yedirerek işkence ettiği iddia edilen yurt müdürüne verilen beraat kararını bozdu. İşkenceyle suçlanan müdür, 'işkence yapmak' suçundan ağır ceza mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

İddiaya göre, Ankara'daki devlete ait yetiştirme yurdunda kurum müdürünün işkencesine maruz kalan bir çocuk, yaşadıklarını yargıya taşıdı. Yurt müdürü hakkında 'İşkence yamak' suçundan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme delilleri yetersiz bularak sanık müdürün beraatine hükmetti. Kararı savcı ve mağdur çocuğun avukatı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kimsesizler yurdunda kalan çocuğa zorla sigara yedirip işkence yaptığı ileri sürülen müdüre verilen beraat kararını bozdu.

Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Yetiştirme yurdu müdürü olan sanığın, suç tarihinde, yurtta kalan katılana süreklilik arz etmeyen ve belli bir süreç içerisinde gerçekleşmeyen bir kez sigara yedirmesi şeklindeki eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 232/2 madde ve fıkrasında düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmemiştir. Delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

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