Yetiştirip yiyicekler

Bahçe öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle üretim alanına dönüşüyor. Veliler traktörle bahçeyi sürüyor, öğretmenler çapalıyor, öğrenciler kesilen otları topluyor. Büyüyen sebzeler ise, kısır ve salata partisinde afiyetle yenecek. 6 öğretmenli, 113 öğrencili okulun müdürü, öğrencilerin üreten ve doğayı seven bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi. Okul Müdürü Devlet Koyuncu, projeyle ilgili şunları söyledi:

ÜRETTİKLERİNİ YESİNLER

“Okulumuz bağımsız bir anaokulu. Bahçemiz vardı ama bakımsızdı. Ekimde çalışmalara başladık. Velilerimizle toprağı havalandırdık. Çocukların doğayla iç içe olması ve üretimi öğrenmelerini istedik. Ön bahçeye kendi menekşelerini diktiler. Domates ve salatalıklarımızı ektik. Daha önceden ektiğimiz marul, soğan, sarımsak gibi sebzeler büyümeye başladı. Öğrenciler, kendi ürettiklerini yesin istiyoruz. Temizliği de beraber yapıyoruz. Biz otları çapaladık, onlar topladı. Ektiğimiz ürünlere kuşlar zarar vermesin diye öğrenciler korkuluk yaptı. Öğrenciler, ara ara bahçeye çıkıp sebzelerin büyüyüp büyümediklerini kontrol ediyor.”



KIYMETİNİ BİLMİYORUZ

Okul müdürü, küçük yaşlarda öğrencilerin doğayla haşır neşir olmasının katkılarını anlattı: “Sular tükeniyor, ekosistem bozuluyor, bu konuda bilinç yok. Toprağımızın, suyun, üretimin kıymetini bilmiyoruz. Kendi toprağında bir şeyler üreten, doğaya saygılı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kuş evleri inşa edip canlılara saygı duymaları ve sevmeleri için çalışma planlıyoruz. Çocuk doğayla bütünleşmek zorunda. Doğayı sevmek, canlıyı sevmeyi getirir. Köyde büyüyen çocuklar bile elindekinin bilincinde değil. Okul olarak zor bir bölgedeyiz. Ne yapıyorsak kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Maddi olarak el vermediği için biraz yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Sadece sebze değil, çiçek de eksinler istiyoruz. Menekşe diktik. Bu hafta fidanlık gezeceğiz. Bahçeye oturma alanı oluşturmak için hanımeli gibi çiçekler istiyoruz.”



VELİLERİ DE SAHİPLENDİ

Velilerin de durumdan memnun olduğunu belirten Koyuncu, “Bulunduğumuz bölgede veliler hayvancılıkla uğraşıyor. Bazen traktörle bahçeyi sürerek destek oluyorlar. Toprakla uğraşan idareci, öğretmen görünce onlar da sahiplenmeye başladı. Veliler, gönüllülük esaslı çalışıyor. Ne zaman uygun olurlarsa birlikte yapıyoruz” diye konuştu.