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    Yeter artık! Bir vahşet haberi daha...

    Ramazan EĞRİ - DHA
    23.06.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Üsküdar sahilinde dolaşan kediyi kucağına alıp seven kişi kediyi daha sonra denize attı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Üsküdar'da dün sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi önce kucağına alıp sevdi. Daha sonra kediyle yürüyerek uzaklaşan kimliği belirsiz kişi, kucağındaki kediyi denize fırlattı ardından koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartıldı. Talihsiz kedinin denize akan motor yağı ve yakıta bulandığı görüldü. Olayla ilgili görgü tanığı Mevlüt Onaran, "Sabah 05.30 sıralarında öteki tarafta balık tutarken biri kediyi alıyor. Biz de takip ederek bu tarafa geliyoruz. Kediyi buradan atıyor. Teknede çalışan arkadaşlar da kediyi kepçeyle çıkartıyolar" diye konuştu.

    Etiketler: vahşet , Kepçe , Deniz , son dakika , haberler
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