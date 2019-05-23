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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi yayımlandı! Başvurular ne zaman başlayacak?

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Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi yayımlandı! Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin ilan edilecek kontenjanlarına başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre başvurular, 10-28 Haziran'da yapılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin, ilan edilecek kontenjanlara başvuruların usul ve esaslarını içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler, öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuru yapacak. Bu öğrenciler, fotoğraflı sınava giriş belgesini, e-Okul üzerinden alacak.

Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesiyle ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacak. Başvurular 10-28 Haziran'da e-Okul üzerinden alınacak dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacak.

Okul müdürlüklerince işlemler tamamlandıktan sonra alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz'da komisyonlarca yapılacak.

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak.

Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler ise komisyon tarafından genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacak.
En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

Öğrencilerin kayıtları, 8-10 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 11 Temmuz'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca öğrenci velilerine de bilgi verilecek.

 

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