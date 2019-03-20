Yeşim Tekstil’den Ağrı’ya 5 bin kişilik istihdam hamlesi

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan ve dünya markalarına hazır giyim - ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Tekstil, kapasite ve istihdam artışını sürdürüyor. Geleceğe dönük planlamaları çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar Bursa’daki tesisinde 1000 kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500’e çıkaracak olan firma, Ağrı’da inşa edilecek üretim tesisinde de üç yıl içinde sağlayacağı 5 bin kişilik istihdamla, bölgenin ekonomik gelişiminin de bir parçası olacak.

Üretime 1983 yılında başlayan Yeşim Tekstil, bugün gelinen noktada Bursa’da 144 bin metrekaresi kapalı ve 181 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 325 bin metrekare alan üzerinde dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiriyor. Müşterilerinin taleplerini karşılayabilmek adına geleceğe dönük kapasite ve istihdam artışı yapma kararı alan ve planlı şekilde gelişimini sürdüren Yeşim; Ağrı’da 3 etaptan oluşacak Tekstilkent Projesi’nin 3. etabının bir parçası olarak kurgulanan hazır giyim üretim tesisi için istihdam sağlayacak.







Ağrı Valiliği’nin Ağrı Merkez’de E-90 D100 karayolu güzergahında Ağrı Tekstil Kent Projesi kapsamında tahsis ettiği arsa üzerinde yükselecek olan 44 bin metrekarelik hazır giyim tesisinin temel atma töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın ve AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Ağrı merkezde yapılan mitingten Bakan Soylu’nun canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği temel atma töreninde çok sayıda davetli de hazır bulundu. Açılacak tesiste dünya hazır giyim sektörünün taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yeşim Tekstil söz konusu üretim merkezi yatırımı kapsamında 3 yıl içinde 5 bin kişilik istihdam gerçekleştirmeyi planlıyor.



“TÜRK TEKSTİLİ ADINA GURUR VERİCİ”

Dünyanın çeşitli pazarlarına ihracat gerçekleştirmesi planlanan söz konusu tesisle ilgili bilgi veren Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, hayata geçecek üretim merkezinin Türk tekstili adına gurur verici olduğunu söyledi. Devlet teşviki kapsamında inşa edilecek fabrika için makine parkuru ve istihdam anlamındaki planlamalarını hızla hayata geçireceklerini vurgulayan Şankaya, “Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecektir. Bu misyona uygun olarak büyüme ve gelişim odaklı tüm adımları atmaya her zaman hazırız. Yeşim Tekstil gerek kent gerek ülke ekonomisine yaptığı pozitif katkıyı bundan sonra da arttırarak sürdürecektir. 2019 yılı sonuna kadar Bursa tesisinde gerçekleştireceğimiz ortalama 1000 kişilik ek istihdamın yanı sıra Ağrı’daki projenin de bir parçası olarak bölge istihdamına önemli bir katkı yapma şansı bulacağız. Yeşim olarak üretim yaptığımız kendi tesislerimizle 11.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Söz konusu tesisle birlikte toplam istihdamımızı da 3 yıl içinde arttırarak 16.000 çalışan sayısına ulaşacağız. Böylelikle de çalıştığımız onlarca marka kanalıyla “Made in Turkey” ibaresini tüm dünyada bir marka olarak konumlandırmış olacağız. Tesisin temel atma törenini gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve bu tesisin hayata geçme sürecinde liderlik eden Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Süleyman Elban başta olmak üzere yanımızda olan ve bize destek veren tüm devlet erkanına teşekkür ederim.” diye konuştu.

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