Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız, 27 Ocak'ta yaptığı suç duyurusundan sonra yeni bir suç duyurusu dilekçesi sundu. Bu suç duyurusu dilekçesinde şüpheli olarak belediyenin Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) müdürü Erkan Duyar da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra 19 Ağustos 2019'da müştekilerin izin sonrası ilk iş gününde İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı öne sürüldü.

Dilekçede, Şişli'nin, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." şeklinde ithamlarda bulunduğu aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Şişli'nin müştekilere mobbing uyguladığı, Türk Ceza Kanunu'da (TCK) hükmü bulunan "alenen hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği dile getirildi.

Şişli ve diğer şüpheli Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar'a müştekilerden önce görevden alınan eski üst yöneticiler tarafından kurumun tüm çalışmalarıyla ilgili brifing verildiği aktarılan dilekçede, Erkan Duyar'ın müdürlüğe kendisiyle çalışacak 5 asistanı işe aldığı fakat bu kişileri işe girişlerinde farklı iş kollarında gösterdiği iddia edildi.

"MÜŞTEKİLER GÖREVLERİNİN GEREKLERİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞLERDİR"

Asistan oldukları sözlü olarak müştekilere söylenen kişilerin, 24 Ekim 2019'da WhatsApp'tan gönderdikleri mesajla bölge sorumlularının koordinasyonundaki anlık çalışmalar için kurulan "bölge ekibi" gruplarına dahil olmak istedikleri ve gruplara girdikleri belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Müdürlük asistanları 22 Kasım 2019'da bölge sorumlularını bir kurs merkezine çağırarak, 'Sizlere öğretmenler arasından akademik çalışma arkadaşları ekliyoruz. Görevlerinizde herhangi bir problem ya da değişiklik yok, siz halen bölge sorumlususunuz. Bu arkadaşlarla geliştirici bir akademik çalışma yürüteceksiniz' denmiş fakat çok kısa bir süre bunun da bir yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Zira kendileri tarafından seçilen bu öğretmen kişiler de 27 Aralık 2019'da bölge WhatsApp gruplarına girmiş ve müştekiler yürütülmesi gereken çalışmalar, duyurular gibi çalışmalar müdürlük tarafından bu kişilere yaptırılmaya başlanarak mobbing arttırılmıştır. Bu süreç tüm baskılara rağmen müştekiler tarafından itidalle yönetilmiş ve görevlerinin gerektirdiklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir."

Müştekilere yönelik tüm bu davranış ve söylemlerin, mobbing göstergesi olduğu ve suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğduğu kaydedilen dilekçede, şüphelilerin, "alenen hakaret, dini değerleri aşağılama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Dilekçede, her bir müştekinin kişilik hakları ayrı ayrı zedelendiğinden, suçun ağırlığı ve birden fazla kişiye karşı işlenmesi de göz önüne alınarak zincirleme suç maddesi hükmünün uygulanması da talep edildi.

CUMA AKŞAMI İFADELERİ ALINMIŞTI

Olayla ilgili, avukatları Ferah Yıldız ile 27 Ocak'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan şikayetçi 14 kadının ifadeleri alınmıştı.

İfade verme işleminin ardından avukat Yıldız, adliye önünde bir açıklama yaparak, İBB'ye bağlı sanat ve meslek eğitim kurslarında bölge sorumlusu olarak çalışan 20 kişinin, 27 Ocak 2020'de işten çıkarıldığını hatırlatmış, bu konuda yasal yollara başvurduklarını ifade etmişti.