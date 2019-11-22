Yeşilyurt Apartmanı’nda şüpheli sayısı arttı: 16’dan 39’a
İstanbul Kartal’da 6 Şubat 2019’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında yürütülen soruşturma genişletildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tugay Tarımcı tarafından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni istenmişti. Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni vermiş, 1998 sonrasında çalışanlar için ise izin vermemişti.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Savcılık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz ederek, belediyenin kontrol etme yükümlüğünün her zaman olduğunu, binanın çökmesinde herkesin sorumluluğu ve denetleme görevinin bulunduğunu belirtip, 1998’den 2019’a kadar Kartal Belediyesi’nin İmar Müdürlüğü biriminde çalışan tüm görevliler hakkında soruşturma izni talep etti. Mahkeme de 23 kişi hakkında daha soruşturma izni verdi. Böylelikle, şüpheli sayısı 16’dan 39’a çıktı.
Soruşturmada savcılık 30 şüphelinin ifadesini alırken, şüpheliler savunmalarında, kendilerine binayla ilgili herhangi bir müracaat veya şikayet olmadığını, herhangi bir işlem yapmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Bu arada, kalan 9 şüphelinin de ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.
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