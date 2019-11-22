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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeşilyurt Apartmanı’nda şüpheli sayısı arttı: 16’dan 39’a

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Yeşilyurt Apartmanı’nda şüpheli sayısı arttı: 16’dan 39’a

İstanbul Kartal’da 6 Şubat 2019’da 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında yürütülen soruşturma genişletildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tugay Tarımcı tarafından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni istenmişti. Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni vermiş, 1998 sonrasında çalışanlar için ise izin vermemişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz ederek, belediyenin kontrol etme yükümlüğünün her zaman olduğunu, binanın çökmesinde herkesin sorumluluğu ve denetleme görevinin bulunduğunu belirtip, 1998’den 2019’a kadar Kartal Belediyesi’nin İmar Müdürlüğü biriminde çalışan tüm görevliler hakkında soruşturma izni talep etti. Mahkeme de 23 kişi hakkında daha soruşturma izni verdi. Böylelikle, şüpheli sayısı 16’dan 39’a çıktı.
Soruşturmada savcılık 30 şüphelinin ifadesini alırken, şüpheliler savunmalarında, kendilerine binayla ilgili herhangi bir müracaat veya şikayet olmadığını, herhangi bir işlem yapmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Bu arada, kalan 9 şüphelinin de ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın tamamlanması bekleniyor. 

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