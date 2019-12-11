Yeşilköy pazarı ne zaman ve nerede kuruluyor? Yeşilköy pazarına nasıl gidilir?

Yeşilköy pazarı, Bakırköy sınırları içerisinde yer alan pazarlardan birisidir. Normal pazarlara göre daha lüks ürünlerin yer aldığı Yeşilköy pazarı, modaya uygun ürünlere yer vermektedir. Peki, Yeşilköy pazarı ne zaman ve nerede kuruluyor? İşte, Yeşilköy pazarına nasıl gidilir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

YEŞİLKÖY PAZARI NEREDE?

Yeşilköy pazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında yer almaktadır. Sahil yolunda bulunan Çiroz mevkisinde kurulan bu pazarın üstü kapalıdır. Her çarşamba günü kurulan bu pazar, sabit bir yerleşkeye sahiptir. Yeşilköy pazarının konumuna aşağıdaki harita üzerinden erişebilirsiniz;

YEŞİLKÖY PAZARI NE ZAMAN KURULUYOR VE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Her hafta çarşamba günleri kurulan Yeşilköy pazarı, sabah saat 08:00 ile akşam saat 20:00 arasında açık bulunmaktadır.

YEŞİLKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

E5 üzerinden Bakırköy’e geldikten sonra Yeşilköy tabelalarını takip ederek Pazar yerine ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile gitmek isterseniz; 73Y – BN1 – BN2 – BN3 hatlı seferleri kullanabilirsiniz.

Bakırköy meydandan kalkan Bakırköy – Yeşilköy minibüsleri de çarşamba günleri güzergahlarını değiştirip tam pazarın önüne kadar gidebilmektedir.