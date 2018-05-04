YeÅŸilÄ±rmak'ta korkutan balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri

Amasya'nÄ±n TaÅŸova ilÃ§esinden geÃ§en YeÅŸilÄ±rmak'ta toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YeÅŸilÄ±rmak'ta suyun renginin siyaha dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da balÄ±ÄŸÄ±n kÄ±yÄ±ya vurduÄŸunu gÃ¶ren vatandaÅŸlar, yetkililere haber verdi.Â Â Â Â Â

Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä±rmaÄŸÄ±n farklÄ± noktalarÄ±ndan numuneler alarak balÄ±k Ã¶lÃ¼mleriyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

YeÅŸilÄ±rmak'ta inceleme yapan polis ekipleri de vatandaÅŸlarÄ± Ã¶lÃ¼ balÄ±klarÄ± almamalarÄ± konusunda uyardÄ±.Â Â Â Â Â

TaÅŸova Belediye BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eden geÃ§en YeÅŸilÄ±rmak'ta zaman zaman balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Belediye olarak bunun sebebinin bulunmasÄ± iÃ§in ilgili birimlerle iletiÅŸime geÃ§tiklerini belirten Ã–ztÃ¼rk, "Ã‡evre ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gerekli bilgilendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±k. Yetkili birimlerin yapacaÄŸÄ± incelemeler sonunda sorunun sebebi bulunarak gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± temenni ediyoruz." dedi.









