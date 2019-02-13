Yeşilçam filmlerine konu olacak olay! Toprak ağasının oğluymuş...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 39 yıl önce şüpheli şekilde ölen toprak zengini Mehmet Uslucan'ın babası olduğunu 41 yıl sonra öğrenen market işlemecisi Ahmet Öz, hem babalık hem de miras davası açtı. Öz'e müjdeli haber İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Uslucan'ın mezarı açılıp diş ve kemik örnekleri, şu an hayatta olan oğlu Ali Uslucan'dan da alınan DNA örnekleri Ahmet Öz'ünkilerle karşılaştırıldı.

Öz'ün yüzde 99.9 oranında, ölen Uslucan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Avukat Varol Turbay, "Ahmet Öz ölen babası Mehmet Uslucan'ın nüfusuna geçip, mirasından da pay alabilecek" dedi.

EŞİNDEN BOŞANMADI...

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Salihli'nin Poyraz Köyü'nde filmlere konu olacak olay, Fatma Öz'ün (91) 46 yıl önce, köyde toprak ağası olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Uslucan'ın evinde işe girmesi ile başladı. Uslucan, Öz'ü iddiaya göre evlenme vaadi ile kandırdı ve 1974 yılında Ahmet isminde çocukları oldu.

Uslucan boşanmayıp, Ahmet'i de nüfusuna almayınca Fatma Öz, 1974 yılında babalık açtı. O yıllar DNA testi olmadığı için her iki tarafa da kan testi yapılarak tanıklar dinlendi. 1979 yılında sonuçlanan, Yargıtay'ca da onanan davada mahkeme, "Ahmet Öz, Mehmet Uslucan'ın babası olabilir. Evli olan Uslucan, Öz'ü evlenme vaadi ile kandırmamıştır.

"Medeni Kanuna göre nüfusuna almak zorunda değil" denilerek Öz'e sadece aylık 150 lira nafaka bağlandı. Öz'e 1 yıl, 150 TL nafaka ödeyen Uslucan, 1980 yılında ölünce nafaka da kesildi. Uslucan'ın mirası da eşi ve oğulları arasında pay edildi.

MEZARDAN ÖRNEK ALINDI

Annesinin başından geçenleri öğrenen, market işletmecisi olan oğlu Ahmet Öz (44), 2015 yılında hem babalık hem miras davası açtı. Salihli Aile Mahkemesi, Uslucan'ın mezarının yeniden açılıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Uslucan'ın kabrinden kemik ve diş örnekleri alındı.

Büyük oğlu Ali Uslucan'dan da DNA örnekleri alınarak Öz'ün örnekleri ile karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu, Ahmet Öz'ün yüzde 99,9 oranında Mehmet Uslucan'ın oğlu olduğunu açıkladı. Avukat Varol Turbay, "Babanın çocukları nasıl mirasçıysa, babalık davası açan çocuk da diğer evlatları gibi mirasta hak sahibi olabiliyor" dedi

O YILLAR ÇOK ZORDU

DNA raporu ile Uslucan'ın oğlu olduğunu kanıtlayan mağdur Ahmet Öz, "Salihli'nin küçük bir köyünde babasız büyümek benim için çok zor ve ağırdı. 46 yıl geçmiş olsa da adalet yerine geldi. Babamın nüfusuna artık geçebileceğim" dedi.

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