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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Yeşilçam filmlerine konu olacak olay! Toprak ağasının oğluymuş...

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Yeşilçam filmlerine konu olacak olay! Toprak ağasının oğluymuş...

Manisalı Ahmet Öz, 39 yıl önce hayatını kaybeden toprak ağası Mehmet Uslucan’a karşı açtığı babalık davasını kazandı, DNA testi onu doğruladı. Uslucan şimdi mirastan pay alabilecek...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 39 yıl önce şüpheli şekilde ölen toprak zengini Mehmet Uslucan'ın babası olduğunu 41 yıl sonra öğrenen market işlemecisi Ahmet Öz, hem babalık hem de miras davası açtı. Öz'e müjdeli haber İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan geldi. Uslucan'ın mezarı açılıp diş ve kemik örnekleri, şu an hayatta olan oğlu Ali Uslucan'dan da alınan DNA örnekleri Ahmet Öz'ünkilerle karşılaştırıldı.

Öz'ün yüzde 99.9 oranında, ölen Uslucan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Avukat Varol Turbay, "Ahmet Öz ölen babası Mehmet Uslucan'ın nüfusuna geçip, mirasından da pay alabilecek" dedi.

EŞİNDEN BOŞANMADI...

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; Salihli'nin Poyraz Köyü'nde filmlere konu olacak olay, Fatma Öz'ün (91) 46 yıl önce, köyde toprak ağası olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Uslucan'ın evinde işe girmesi ile başladı. Uslucan, Öz'ü iddiaya göre evlenme vaadi ile kandırdı ve 1974 yılında Ahmet isminde çocukları oldu.

Uslucan boşanmayıp, Ahmet'i de nüfusuna almayınca Fatma Öz, 1974 yılında babalık açtı. O yıllar DNA testi olmadığı için her iki tarafa da kan testi yapılarak tanıklar dinlendi. 1979 yılında sonuçlanan, Yargıtay'ca da onanan davada mahkeme, "Ahmet Öz, Mehmet Uslucan'ın babası olabilir. Evli olan Uslucan, Öz'ü evlenme vaadi ile kandırmamıştır.

"Medeni Kanuna göre nüfusuna almak zorunda değil" denilerek Öz'e sadece aylık 150 lira nafaka bağlandı. Öz'e 1 yıl, 150 TL nafaka ödeyen Uslucan, 1980 yılında ölünce nafaka da kesildi. Uslucan'ın mirası da eşi ve oğulları arasında pay edildi.

MEZARDAN ÖRNEK ALINDI

Annesinin başından geçenleri öğrenen, market işletmecisi olan oğlu Ahmet Öz (44), 2015 yılında hem babalık hem miras davası açtı. Salihli Aile Mahkemesi, Uslucan'ın mezarının yeniden açılıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Uslucan'ın kabrinden kemik ve diş örnekleri alındı.

Büyük oğlu Ali Uslucan'dan da DNA örnekleri alınarak Öz'ün örnekleri ile karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu, Ahmet Öz'ün yüzde 99,9 oranında Mehmet Uslucan'ın oğlu olduğunu açıkladı. Avukat Varol Turbay, "Babanın çocukları nasıl mirasçıysa, babalık davası açan çocuk da diğer evlatları gibi mirasta hak sahibi olabiliyor" dedi

O YILLAR ÇOK ZORDU

DNA raporu ile Uslucan'ın oğlu olduğunu kanıtlayan mağdur Ahmet Öz, "Salihli'nin küçük bir köyünde babasız büyümek benim için çok zor ve ağırdı. 46 yıl geçmiş olsa da adalet yerine geldi. Babamın nüfusuna artık geçebileceğim" dedi.

 

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