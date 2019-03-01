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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası şiirleri

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Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası şiirleri

Yeşilay Haftası süresince toplumda ve okullarda alkollü içecek ya da bağımlılık yaratacak maddeler kullanılmasının zararları hakkında bilgiler verilir. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır. Eğitim kurumlarında Yeşilay Haftası’na yönelik şiirler okunur. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır? İşte, tarih bilgisi ve Yeşilay Haftası şiirlerinden örnekler

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, sigaranın ,alkolun uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır.Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için Yeşilay Derneği kurulmuştur. Yeşilay Derneği’nin sembolü beyaz renk üstünde görülen yeşil bir aydır. Toplumda tüketilen bağımlılık yaratan maddeleri engellemek için kurulan Yeşilay’ın kuruluş tarihi 5 Mart 1920’dir. Denek ilk önce Hilal-i Ahder adı altında kurulmuştur. Bu kurumun amacı ülkemizdeki sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımını devlet ile işbirliği içerisinde bulunarak engellemeye çalışmak, bunu tamamen ortadan kaldıramasa da mümkün olduğunca en aza indirebilmektir. Bizim de üzerimize düşen bu zararlı maddelerden uzak durarak Yeşilay’ı desteklemek ve böylece sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı olmaktır.

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI

Farkım yok benim, zehirli yılandan.
Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.
Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,
Gözlere saldığım, acı dumandan.
Beni dost diye, göğsünde taşırsın.
Vazgeçmez, günden güne alışırsın.
Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.
Çok yakında, doktorla tanışırsın.
Sen yakarsan beni, yakarım seni
Düşünmem arkanda kalan kimseni
Sen dostum diye bana sarılırsın,
Ben de akrep gibi sokarım seni.
Kanında dolaşır benim zehirim
Sizin derdinize çare değilim
Yeter artık sizde bırakın beni
Paranızı güzel şeylere verin
Bazen kızar kederlenir içersin
Mutlu olur keyiflenir içersin
Mutlaka açık bir kapı bulunur
Hayatına kastın nedir içersin
Çetin içen içsin boş ver aldırma
Bu yüzden dostların kalbini kırma
İkaz ettin bitti senin görevin
Kendin dumanlı yerlerde durma
Muzaffer Çetin
***
YEŞİLAY
Yeşilay anne gibi koruyor,
Sevgiyle sarılıyor.
Bize uyarılar yapıyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Bilinçlendiriyor,öğretiyor.
Alkolden uzak tutuyor.
Sağlıkla yarınlar kuruyor,
Yeşilay önde gidiyor.
İnsanlar çabuk soluyor.
İçki sigara öldürüyor.
Bunlara engel oluyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Zeynep Nur Deke
***
YEŞİLAY

Biri dese sana:
Gel köle ol bana,
Seni yavaş yavaş öldüreyim.
Komik duruma düşüreyim.
İstersen bir canavara dönüştüreyim.
İzin verir misin ona?
İnanıyorum ki vermezsin.
Hatta kızar öfkelenir
Bunu söyleyen densize
Haddini bildirirsin.
Alkol, uyuşturucu, sigara
Yiğitçe olmasa da
Bunu hep yapıyor.
Bir zaafımızı bulup
Bizi esir alıyor.
O densiz, bürünür çokça
Moda, arkadaş kılığına.
Bizi, kandırır kurnazca.
Oysa değişen ne?
Aldanmaktır sadece;
Üstelik iki kere!
Saime Tavaslı
***
YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

Bir zamanlar gelecek,
Göğsümüz kabaracak,
Acunda dalgalansın,
Yeşil aylı bir bayrak.
Bu bayrağın altında,
Bil rahat yaşanacak.
Bayrağın dalgalanıp,
Göğsünde kabaracak.
Arkadaş varlığını,
İki şey doldurmalı.
Bunlar; vatan sevgisi,
Ülkü bağı olmalı.
F.Fuat ÇELEN

UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ

Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı
İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY
Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı
Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY
İnsanlar sağlığın bozmasın diye
Kendi mezarını kazmasın diye
Gelen nesillere sızmasın diye
Aldığı kararda durdu YEŞİLAY
Bu ülke bizimse, sağlıkla düze
Varalım hedefe, erelim haza
Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza
Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY
Sağlığın düşmanı, bela anası
Zarar veren her maddenin tanesi
Bölge, bölge; il, il derken hanesi
İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY
Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden
Düşer isen kimse tutmaz kolundan
Sende yürü YEŞİLAY ın yolundan
Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY
İlhan Kınalı
***
GÜÇ VERİN YEŞİLAYA

Televizyon radyolar
Gazeteler ve basın
Hepimizde bu görev
Yazın yükseğe asın
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Mukaddes vatan borcu
Evet hep onurumuz
Hep el ele verirsek
Sağlam olur surumuz
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Dinleyin Yeşilay’ı
Kollayın verin destek
O gücünüz çoğalsın
Sakın hiç olma köstek
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Nedir onun gayesi
Acı felâketlerde
Göz yaşını dindirmek
Derhal memleketlerde
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Hasta olan insanı
Kötü alışkanlıktan
Bütünüyle kurtarmak
Onlar ayrılmaz haktan
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Bizi bölen zihniyet
Saygısız hain zorba
Yeşilay uyarıyor
Dikkat et anne baba
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Koruyucu çalışma
Hep küçük yaştan başlar
Uyarır vatandaşı
Yukarı kalksın başlar
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Müptelâ olanlara
O elini uzatır
Tedavi yollarını
Hep sürekli anlatır
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Vatan ve cemiyete
Kazandırır zevk duyar
Sevgi ve kardeşliği
İnanın onlar yayar
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Bütün okullarımız
Yeşilay kollarıyla
Birlikte çalışırlar
Sevinir hâlleriyle
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Konferans forum ve film
Faaliyetlerini
İlmî ahlâkî eser
Kurarlar setlerini
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Broşürler ve pankart
Gör daima hazırdır
Hasan diyor destek ol
Hepsi birer Hızırdır
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya

 

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