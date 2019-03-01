Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay Haftası şiirleri

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, sigaranın ,alkolun uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır.Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.



Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için Yeşilay Derneği kurulmuştur. Yeşilay Derneği’nin sembolü beyaz renk üstünde görülen yeşil bir aydır. Toplumda tüketilen bağımlılık yaratan maddeleri engellemek için kurulan Yeşilay’ın kuruluş tarihi 5 Mart 1920’dir. Denek ilk önce Hilal-i Ahder adı altında kurulmuştur. Bu kurumun amacı ülkemizdeki sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımını devlet ile işbirliği içerisinde bulunarak engellemeye çalışmak, bunu tamamen ortadan kaldıramasa da mümkün olduğunca en aza indirebilmektir. Bizim de üzerimize düşen bu zararlı maddelerden uzak durarak Yeşilay’ı desteklemek ve böylece sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı olmaktır.



YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ



YEŞİLAY HAFTASI



Farkım yok benim, zehirli yılandan.

Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.

Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,

Gözlere saldığım, acı dumandan.

Beni dost diye, göğsünde taşırsın.

Vazgeçmez, günden güne alışırsın.

Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.

Çok yakında, doktorla tanışırsın.

Sen yakarsan beni, yakarım seni

Düşünmem arkanda kalan kimseni

Sen dostum diye bana sarılırsın,

Ben de akrep gibi sokarım seni.

Kanında dolaşır benim zehirim

Sizin derdinize çare değilim

Yeter artık sizde bırakın beni

Paranızı güzel şeylere verin

Bazen kızar kederlenir içersin

Mutlu olur keyiflenir içersin

Mutlaka açık bir kapı bulunur

Hayatına kastın nedir içersin

Çetin içen içsin boş ver aldırma

Bu yüzden dostların kalbini kırma

İkaz ettin bitti senin görevin

Kendin dumanlı yerlerde durma

Muzaffer Çetin

***

YEŞİLAY

Yeşilay anne gibi koruyor,

Sevgiyle sarılıyor.

Bize uyarılar yapıyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Bilinçlendiriyor,öğretiyor.

Alkolden uzak tutuyor.

Sağlıkla yarınlar kuruyor,

Yeşilay önde gidiyor.

İnsanlar çabuk soluyor.

İçki sigara öldürüyor.

Bunlara engel oluyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Zeynep Nur Deke

***

YEŞİLAY



Biri dese sana:

Gel köle ol bana,

Seni yavaş yavaş öldüreyim.

Komik duruma düşüreyim.

İstersen bir canavara dönüştüreyim.

İzin verir misin ona?

İnanıyorum ki vermezsin.

Hatta kızar öfkelenir

Bunu söyleyen densize

Haddini bildirirsin.

Alkol, uyuşturucu, sigara

Yiğitçe olmasa da

Bunu hep yapıyor.

Bir zaafımızı bulup

Bizi esir alıyor.

O densiz, bürünür çokça

Moda, arkadaş kılığına.

Bizi, kandırır kurnazca.

Oysa değişen ne?

Aldanmaktır sadece;

Üstelik iki kere!

Saime Tavaslı

***

YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI



Bir zamanlar gelecek,

Göğsümüz kabaracak,

Acunda dalgalansın,

Yeşil aylı bir bayrak.

Bu bayrağın altında,

Bil rahat yaşanacak.

Bayrağın dalgalanıp,

Göğsünde kabaracak.

Arkadaş varlığını,

İki şey doldurmalı.

Bunlar; vatan sevgisi,

Ülkü bağı olmalı.

F.Fuat ÇELEN



UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ



Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı

İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY

Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı

Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY

İnsanlar sağlığın bozmasın diye

Kendi mezarını kazmasın diye

Gelen nesillere sızmasın diye

Aldığı kararda durdu YEŞİLAY

Bu ülke bizimse, sağlıkla düze

Varalım hedefe, erelim haza

Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza

Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY

Sağlığın düşmanı, bela anası

Zarar veren her maddenin tanesi

Bölge, bölge; il, il derken hanesi

İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY

Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden

Düşer isen kimse tutmaz kolundan

Sende yürü YEŞİLAY ın yolundan

Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY

İlhan Kınalı

***

GÜÇ VERİN YEŞİLAYA



Televizyon radyolar

Gazeteler ve basın

Hepimizde bu görev

Yazın yükseğe asın

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Mukaddes vatan borcu

Evet hep onurumuz

Hep el ele verirsek

Sağlam olur surumuz

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Dinleyin Yeşilay’ı

Kollayın verin destek

O gücünüz çoğalsın

Sakın hiç olma köstek

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Nedir onun gayesi

Acı felâketlerde

Göz yaşını dindirmek

Derhal memleketlerde

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Hasta olan insanı

Kötü alışkanlıktan

Bütünüyle kurtarmak

Onlar ayrılmaz haktan

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Bizi bölen zihniyet

Saygısız hain zorba

Yeşilay uyarıyor

Dikkat et anne baba

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Koruyucu çalışma

Hep küçük yaştan başlar

Uyarır vatandaşı

Yukarı kalksın başlar

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Müptelâ olanlara

O elini uzatır

Tedavi yollarını

Hep sürekli anlatır

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Vatan ve cemiyete

Kazandırır zevk duyar

Sevgi ve kardeşliği

İnanın onlar yayar

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Bütün okullarımız

Yeşilay kollarıyla

Birlikte çalışırlar

Sevinir hâlleriyle

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Konferans forum ve film

Faaliyetlerini

İlmî ahlâkî eser

Kurarlar setlerini

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Broşürler ve pankart

Gör daima hazırdır

Hasan diyor destek ol

Hepsi birer Hızırdır

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya