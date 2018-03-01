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    Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı – Yeşilay Haftası şiirleri

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    1- 7 Mart tarihleri arasında sürecek olan Yeşilay Haftası şiirleri için araştırmalar başladı. Alkollü içkilerin, sigaranın, alkolun uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararlarının anlatıldığı Yeşilay Haftası, şiirlerle ve etkinliklerle geçiyor. İşte Yeşilay Haftası ile ilgili şiirler ve Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlikler!

    Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı. 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenleyecek. İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Kızılay, İzmir’de Alsancak meydanları bata olmak üzere 81 ilde kurulacak etkinlik alanları ile Yeşilay, çocuk şenliklerinin, bağımlılık eğitimlerinin, oyunların, fotoğraf ve karikatür sergileri ile atölye çalışmalarının düzenlendiği hafta boyunca ziyaretçileri ile buluşacak. Yeşilay Haftası’na özel şiirler okunacak ve bu haftanın anlam ve önemi hatırlatılacak.

    YEŞİLAY TARİHÇESİ

    Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanlara ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur. Eski adı Hilal-i Ahdar Cemiyeti'dir. Yeşilay’ın sembolü, karşıdan bakıldığında iki ucu sağa bakan yeşil bir hilâldir. Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir.

    YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

    YEŞİLAY

    ''İçki öldürür,
    Kumar Söndürür,''
    Cennet gibi evini
    Viraneye döndürür.
    Ya sigara nasıldır?
    ''Parasını el alır,
    Dumanını yel alır,''
    Hem çevreyi kirletir
    Zehiri içene kalır.
    Bunlara yaklaşmayalım.
    Uzak yerde duralım.
    Para, zaman, gücümüzü
    İyi şeylere harcayalım.

    BAYRAM YELEN

    YEŞİLAY

    Sigaranın dumanından,
    İçkilerin zararından,
    Uyuşturan zehirlerden,
    İnsanları sen korursun.

    Sakatlığa sebep olan
    Ölüme kadar ulaşan
    Sarhoşların kazasından,
    İnsanları sen korursun.

    Yeşilaylı bayrakların
    Üstümüzde dalgalansın.
    Sağlık dolu rüzgarların
    Eksilmeden esip dursun.

    Kıymet ÖZDEMİR

    Sağlığa Zarar

    Sigara, içki ve kumar,
    Hepsi sağlığa zarar.
    Kendini, keseni düşün,
    İnsan canına mı kıyar?

    Eroin, kokain, esrar,
    Gençliğini tüm yıkar.
    Aileni, kendini düşün;
    İnsan, iki kez mi doğar?

    Kâzım SAYMALI

    YEŞİLAY HAFTASI

    Yeşil temiz bir hilal
    Yepyeni doğmuş gibi.
    Ak bir bayrak üstüne
    Gelip de konmuş gibi.
    Bu bayrağın vatanı,
    İnananların kalbi,
    Yeşilay’ın altında
    Hepsi kaynaşmış gibi.
    İçkinin baş düşmanı,
    Bu yeşilaycılardır.
    Savaşları durmadan,
    Sürüp gider yıllardır.

    İ. Hakkı TALAS

    KURTULUŞ

    Sigaradan tavanları sararmış
    Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.
    Tutulanlar kurtulmayı ararmış.
    Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.

    Bıraktın mı eve ekmek parası?
    Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?
    Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.
    Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…

    İçki birçok felakete yol açar.
    Bir değil de binler çeşit dert açar.
    Aklı olan bu zehirden tez kaçar.
    Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.

    YEŞİLAY

    İçki, kumar tutkusu,
    İnsanları mahveder
    Yeşilay buna karşı
    Sürekli savaş eder.

    Gönüllü bekçisidir.
    İnsani değerlerin.
    Onun mutluluğudur,
    Mutluluğu fertlerin

    Yardımcı olmalıyız,
    Biz bu sosyal kuruma
    Karakterli bir gençlik,
    Kazandırır yurduma

    YEŞİLAY

    Geldi yine bak Yeşilay Haftası
    İçki düşmanlarının yüzü güldü
    Dolup boşalırken bu şerbet tası
    İnsanların yüzlerine kan geldi

    İçki yerine süt, ayran içmeli
    Bol bol üzüm, elma, armut yemeli
    Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli
    Süt içenlerin tümüne can geldi

    İçki evleri temelinden yıkar
    İnsanı birbirine düşman eder
    Kişi bilincini yok edip gider
    Bol meyve yiyenlere derman geldi

    Etem Ütük

    YEŞİLAYCI

    Kaptırma kendini eğri yollara,
    Ömrünce iyiyi, güzeli ara
    Önce sağlığına, sonra kesene
    Her adım başında takılır çelme.
    Elbet zararlıdır sigara, içki
    Sonunda pişmandır içenler belki
    Türlü felaketler içinden doğar
    Onun kadar büyük bir düşman mı var?
    Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım
    Başımda sapasağlam duruyor aklım

    B.G. Şavlı

    YEŞİLAY

    Düşmanların içinde
    İçki en korkunç olanı!
    Bin dokuz yüz yirmide
    Yeşilay Derneği’ni
    Kurmuştur Mazhar Osman.

    Zehir çabuk öldürür,
    İçkiler yavaş yavaş.
    Kimi zehir öldürür,
    Kimi gözden döker yaş.
    Sofrada tek içkiye
    Yer ayırma arkadaş!

    M.Necati ÖNGAY

     

     

    Etiketler: Yeşilay Haftası etkinlikleri , son dakika
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