Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı – Yeşilay Haftası şiirleri

Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı. 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenleyecek. İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Kızılay, İzmir’de Alsancak meydanları bata olmak üzere 81 ilde kurulacak etkinlik alanları ile Yeşilay, çocuk şenliklerinin, bağımlılık eğitimlerinin, oyunların, fotoğraf ve karikatür sergileri ile atölye çalışmalarının düzenlendiği hafta boyunca ziyaretçileri ile buluşacak. Yeşilay Haftası’na özel şiirler okunacak ve bu haftanın anlam ve önemi hatırlatılacak.
YEŞİLAY TARİHÇESİ
Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanlara ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur. Eski adı Hilal-i Ahdar Cemiyeti'dir. Yeşilay’ın sembolü, karşıdan bakıldığında iki ucu sağa bakan yeşil bir hilâldir. Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir.
YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ
YEŞİLAY
''İçki öldürür,
Kumar Söndürür,''
Cennet gibi evini
Viraneye döndürür.
Ya sigara nasıldır?
''Parasını el alır,
Dumanını yel alır,''
Hem çevreyi kirletir
Zehiri içene kalır.
Bunlara yaklaşmayalım.
Uzak yerde duralım.
Para, zaman, gücümüzü
İyi şeylere harcayalım.
BAYRAM YELEN
YEŞİLAY
Sigaranın dumanından,
İçkilerin zararından,
Uyuşturan zehirlerden,
İnsanları sen korursun.
Sakatlığa sebep olan
Ölüme kadar ulaşan
Sarhoşların kazasından,
İnsanları sen korursun.
Yeşilaylı bayrakların
Üstümüzde dalgalansın.
Sağlık dolu rüzgarların
Eksilmeden esip dursun.
Kıymet ÖZDEMİR
Sağlığa Zarar
Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?
Eroin, kokain, esrar,
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün;
İnsan, iki kez mi doğar?
Kâzım SAYMALI
YEŞİLAY HAFTASI
Yeşil temiz bir hilal
Yepyeni doğmuş gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmuş gibi.
Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay’ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.
İçkinin baş düşmanı,
Bu yeşilaycılardır.
Savaşları durmadan,
Sürüp gider yıllardır.
İ. Hakkı TALAS
KURTULUŞ
Sigaradan tavanları sararmış
Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.
Tutulanlar kurtulmayı ararmış.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
Bıraktın mı eve ekmek parası?
Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?
Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…
İçki birçok felakete yol açar.
Bir değil de binler çeşit dert açar.
Aklı olan bu zehirden tez kaçar.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
YEŞİLAY
İçki, kumar tutkusu,
İnsanları mahveder
Yeşilay buna karşı
Sürekli savaş eder.
Gönüllü bekçisidir.
İnsani değerlerin.
Onun mutluluğudur,
Mutluluğu fertlerin
Yardımcı olmalıyız,
Biz bu sosyal kuruma
Karakterli bir gençlik,
Kazandırır yurduma
YEŞİLAY
Geldi yine bak Yeşilay Haftası
İçki düşmanlarının yüzü güldü
Dolup boşalırken bu şerbet tası
İnsanların yüzlerine kan geldi
İçki yerine süt, ayran içmeli
Bol bol üzüm, elma, armut yemeli
Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli
Süt içenlerin tümüne can geldi
İçki evleri temelinden yıkar
İnsanı birbirine düşman eder
Kişi bilincini yok edip gider
Bol meyve yiyenlere derman geldi
Etem Ütük
YEŞİLAYCI
Kaptırma kendini eğri yollara,
Ömrünce iyiyi, güzeli ara
Önce sağlığına, sonra kesene
Her adım başında takılır çelme.
Elbet zararlıdır sigara, içki
Sonunda pişmandır içenler belki
Türlü felaketler içinden doğar
Onun kadar büyük bir düşman mı var?
Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım
Başımda sapasağlam duruyor aklım
B.G. Şavlı
YEŞİLAY
Düşmanların içinde
İçki en korkunç olanı!
Bin dokuz yüz yirmide
Yeşilay Derneği’ni
Kurmuştur Mazhar Osman.
Zehir çabuk öldürür,
İçkiler yavaş yavaş.
Kimi zehir öldürür,
Kimi gözden döker yaş.
Sofrada tek içkiye
Yer ayırma arkadaş!
M.Necati ÖNGAY