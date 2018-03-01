Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı – Yeşilay Haftası şiirleri

Yeşilay Haftası etkinlikleri başladı. 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenleyecek. İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Kızılay, İzmir’de Alsancak meydanları bata olmak üzere 81 ilde kurulacak etkinlik alanları ile Yeşilay, çocuk şenliklerinin, bağımlılık eğitimlerinin, oyunların, fotoğraf ve karikatür sergileri ile atölye çalışmalarının düzenlendiği hafta boyunca ziyaretçileri ile buluşacak. Yeşilay Haftası’na özel şiirler okunacak ve bu haftanın anlam ve önemi hatırlatılacak.



YEŞİLAY TARİHÇESİ

Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanlara ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur. Eski adı Hilal-i Ahdar Cemiyeti'dir. Yeşilay’ın sembolü, karşıdan bakıldığında iki ucu sağa bakan yeşil bir hilâldir. Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir.



YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ



YEŞİLAY



''İçki öldürür,

Kumar Söndürür,''

Cennet gibi evini

Viraneye döndürür.

Ya sigara nasıldır?

''Parasını el alır,

Dumanını yel alır,''

Hem çevreyi kirletir

Zehiri içene kalır.

Bunlara yaklaşmayalım.

Uzak yerde duralım.

Para, zaman, gücümüzü

İyi şeylere harcayalım.



BAYRAM YELEN

YEŞİLAY

Sigaranın dumanından,

İçkilerin zararından,

Uyuşturan zehirlerden,

İnsanları sen korursun.

Sakatlığa sebep olan

Ölüme kadar ulaşan

Sarhoşların kazasından,

İnsanları sen korursun.

Yeşilaylı bayrakların

Üstümüzde dalgalansın.

Sağlık dolu rüzgarların

Eksilmeden esip dursun.

Kıymet ÖZDEMİR

Sağlığa Zarar

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar,

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün;

İnsan, iki kez mi doğar?

Kâzım SAYMALI

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal

Yepyeni doğmuş gibi.

Ak bir bayrak üstüne

Gelip de konmuş gibi.

Bu bayrağın vatanı,

İnananların kalbi,

Yeşilay’ın altında

Hepsi kaynaşmış gibi.

İçkinin baş düşmanı,

Bu yeşilaycılardır.

Savaşları durmadan,

Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

KURTULUŞ

Sigaradan tavanları sararmış

Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.

Tutulanlar kurtulmayı ararmış.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.

Bıraktın mı eve ekmek parası?

Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?

Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…

İçki birçok felakete yol açar.

Bir değil de binler çeşit dert açar.

Aklı olan bu zehirden tez kaçar.

Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.

YEŞİLAY

İçki, kumar tutkusu,

İnsanları mahveder

Yeşilay buna karşı

Sürekli savaş eder.

Gönüllü bekçisidir.

İnsani değerlerin.

Onun mutluluğudur,

Mutluluğu fertlerin

Yardımcı olmalıyız,

Biz bu sosyal kuruma

Karakterli bir gençlik,

Kazandırır yurduma

YEŞİLAY

Geldi yine bak Yeşilay Haftası

İçki düşmanlarının yüzü güldü

Dolup boşalırken bu şerbet tası

İnsanların yüzlerine kan geldi

İçki yerine süt, ayran içmeli

Bol bol üzüm, elma, armut yemeli

Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli

Süt içenlerin tümüne can geldi

İçki evleri temelinden yıkar

İnsanı birbirine düşman eder

Kişi bilincini yok edip gider

Bol meyve yiyenlere derman geldi



Etem Ütük





YEŞİLAYCI

Kaptırma kendini eğri yollara,

Ömrünce iyiyi, güzeli ara

Önce sağlığına, sonra kesene

Her adım başında takılır çelme.

Elbet zararlıdır sigara, içki

Sonunda pişmandır içenler belki

Türlü felaketler içinden doğar

Onun kadar büyük bir düşman mı var?

Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım

Başımda sapasağlam duruyor aklım



B.G. Şavlı

YEŞİLAY

Düşmanların içinde

İçki en korkunç olanı!

Bin dokuz yüz yirmide

Yeşilay Derneği’ni

Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir çabuk öldürür,

İçkiler yavaş yavaş.

Kimi zehir öldürür,

Kimi gözden döker yaş.

Sofrada tek içkiye

Yer ayırma arkadaş!

M.Necati ÖNGAY