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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeşilay araştırması: Anneye uzak olan bağımlılığa yakın

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Yeşilay araştırması: Anneye uzak olan bağımlılığa yakın

HASAN Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, TBMM Bilişim Teknolojisi Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu’na sunum yaptı.

Yeşilay’ın 5 bin genç üzerinde yaptığı çalışmadan veriler aktaran Türkçapar, “Yüzde 8,5 civarında gencin bu açıdan risk taşıdığı bulunmuş” dedi, şöyle devam etti:

“Araştırmada yer alan kişilerin yüzde 55’i her gün, yüzde 25’i günde en az 4 saat veya daha fazla oyun oynadıklarını ifade etmişler. Yüzde 20’si yine 7 yaşından önce oyun oynamaya başladığını söylemiş. Doğrudan beyin hastalığı olduğunu gösteren bir şey yok. Çevresel etkenler, sosyal etkenler önemli mi? Evet, aile koşulları, koruyucu ya da yatkınlaştırıcı rol oynayabiliyor. Psikolojik ve demografik parametrelere bakıldığında, ilgisiz aile ortamı, anneyle iletişimi yakın olmayan gençlerde daha çok risk görülüyor. (Teknoloji bağımlılığı) Genelde Batılı ülkelerde yüzde 1 ile 10 arası, Türkiye’de çok abartılı bir rakam yok bu anlamda. Güney Amerika ve Afrika’da yüzde 1-9 arası, Uzak Doğu’da biraz fazla, yüzde 10 ila 15, dünya genelinde ortalama yaygınlık da yüzde 3 gibi. Türkiye’nin ortalaması buna yakın veya bunun altında muhtemelen. Belki de o konuda, o bilinç açısından dünyada pek çok ülkeden daha ileride Türkiye.” 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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