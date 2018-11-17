Yeşilay, 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'na hazırlanıyor

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu 26- 27 Kasım 2018 tarihinde arasında WOW Istanbul Hotel & Convention Centre’da “Kanıta Dayalı Politikalar ve Yaklaşımlar”, “Bağımlılıkla İlgili İşgücünün Eğitimi” ve “Halk Sağlığı Uygulamaları” ana temalarıyla düzenlenecek. Bilimsel olarak hazırlanan program, uyuşturucu verileri ile ilgili konulardan kullanımın önlenmesi ve kullanıcıya müdahaleye kadar geniş bir alanı kapsıyor.



Sempozyum ile uyuşturucu politikaları ve halk sağlığı uygulamalarının kanıta dayalı olarak geliştirilmesine destek olma amacıyla ilgili fikirlerin ve uygulamaların paylaşılacağı ve ayrıca yerel ve bölgesel ilişkilerin kurulacağı bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Diğer yandan sempozyum, sivil toplum ve akademik kurum temsilcileri ile karar vericilerin konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor.





Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sempozyumu ile ilgili bilgi veren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; uyuşturucu kullanımının bugün dünyanın önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürdüğünü ve uyuşturucu kullanımının küresel hastalık yüküne katkıda bulunduğunun kabul edildiğini belirterek; “Uluslararası kurumlar tarafından rapor edilen rakamlara bakıldığında; 2015 yılında 450 bin kişinin uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybettiği, 2016 yılında ise dünya genelinde 15-64 yaş grubu 275 milyon kişinin en az bir kez uyuşturucu madde kullanmış olduğu görülüyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) raporlarında da, Avrupa’da uyuşturucu kullanımının artık geçmişe oranla çok daha geniş bir madde dizisini kapsadığı ve uyuşturucu kullanıcıları arasında çoklu uyuşturucu tüketiminin yaygın olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği’nde 92 milyonun üzerinde yetişkinin veya 15-64 yaş aralığındaki kişilerin dörtte birinden fazlasının yaşamlarının bir noktasında çeşitli uyuşturucuları denediği tahmin ediliyor. Biz de Yeşilay olarak; 1920 yılından bu yana Türkiye’de ve 36 ülkede uyuşturucu, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadelemizi bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerle yapıyoruz ve bu doğrultuda her yıl uluslararası kongrelere imza atıyoruz. Bu yıl da Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nun ikincisini düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında; uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örneklerinin tartışılarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını hedefliyoruz. Sempozyumun; birincil önleme, tedavi, rehabilitasyon modelleri ve yöntemleri ana temasıyla yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir fırsat sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İki gün boyunca uyuşturucu politikaları masaya yatırılacak

Etkinliğin birinci gününde uyuşturucu kullanımında küresel ve ulusal durumların tanımlanarak uyuşturucu sorununun boyutlarının ortaya konması hedefleniyor. Sonrasında ise uyuşturucu kullanımı verilerinin ve kanıt değerlerinin tartışılacağı oturumlarla uyuşturucu ile mücadelede farklı yaklaşımlara temel oluşturan kullanımın psikolojik, sosyolojik ve manevi boyutları ele alınacak.

İkinci günün, sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu ile mücadeledeki rollerinin tartışılacağı oturumla başlaması ve uyuşturucu kullanımının farklı toplum kesimleri üzerinde etkisinin değerlendirilmesi planlanıyor. Uyuşturucu ile mücadelede iş gücünün eğitimi konusunda; bağımlılık danışmanlığı ulusal mesleki yeterlilik örneği ve üniversitelerde bağımlılıkla ilgili eğitim merkezi kurulmasının neden gerekli olduğu tartışılırken, uyuşturucu ile mücadeleye farklı yaklaşım ve girişimlerin iyileştirilmesi ayrı oturumlarda ele alınacak. Program, medyanın madde kullanımıyla mücadelede rolü konusunda panel ile sona erecek.

Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Valerio Bispuri Bağımlılığın Korkunç Yüzünü Gözler Önüne Seriyor

Sempozyum süresince dünyaca ünlü İtalyan fotoğrafçı Valerio Bispuri'nin objektifinden madde bağımlılığına dikkat çekilecek. Valerio Bispuri’nin “İnsanlık Namına” konseptiyle gerçekleştireceği “Saklı Hikayeler” sergisi, madde bağımlılığını ve bağımlılığın korkunç yüzünü sanatsal bir bakış açısı ile ele alıyor.

Yeşilay Hakkında

Yeşilay, 5 Mart 1920’de İstanbul’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmaktadır. Bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmektedir. Önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapan bir halk sağlığı kuruluşu olan Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yapma vizyonuyla çalışıyor. Türkiye genelinde 110 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 36 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. Yeşilay, 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle çalışma alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekledi. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kuruldu. 444 79 75 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan YEDAM, 2016 itibariyle İstanbul’da Üsküdar, Cerrahpaşa ve 2017’de ise Şanlıurfa Eyyübiye ve Başakşehir, 2018’de ise YEDAM Düzce ve Unkapanı’nda YEDAM Atölye binalarını hizmete açtı. Uluslararası alandaki faaliyetlerini de geliştiren Yeşilay, 2016 yılında küresel bir sivil toplum kuruluşu statüsüne ulaştı. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında teşkilatlanmaya giden Yeşilay, Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nu kurarak 36 Ülke Yeşilay’ını bir çatı altına topladı. Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette Kararlılık ve 3 Yıldızlı Yetkinlik” belgesine sahiptir.