Yeşil dedektöre sızdılar

Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile entegre çalışan Yeşil Dedektör mobil uygulaması tarafından depolanan ihbar bilgilerine sızıldığı iddiası Lara sahil bandında faaliyet gösteren bazı işletmecilerin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Skandalın detaylarını Hürriyet muhabirine anlatan işletmeci S., şu bilgileri verdi: “İşletmeme gelen şahıs sigara denetimleri ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Ben de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermediğimizi söyledim. Şahıs her işletmenin ceza yeme riski ile karşı karşıya olduğunu, özel bir yazılımla Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceğimi iddia etti.”

DENETİM EKİBİYLE AYNI ANDA

“Önce iddianın gerçek dışı olduğunu, dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Fakat şahıs yanında getirdiği bilgisayarla Antalya genelinde yapılan ihbarların listesini gösterdi. Hatta sistemin çalışıp çalışmadığını test edebileceğimi de söyledi. Yazılımı satın almak istersem 10 bin TL, aylık kullanmak istersem de 2 bin TL ödemem gerektiğini vurguladı. Uygulamanın yasadışı olduğunu düşündüğüm için teklifi geri çevirdim. Başka bir işletmeci arkadaşımın ise teklifi kabul ettiğini ve işletmesine yönelik ihbarları denetim ekipleri ile aynı anda görebildiğine bizzat şahit oldum.”

TÜM ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLDİ

İşletme sahiplerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Antalya polisi iddialarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İlk araştırmada Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör mobil uygulaması aracılığıyla yapılan ihbar bilgilerine sızıldığı, vatandaşa ait ihbar listelerinin 3. şahıslara aktarıldığı bilgisine ulaşan polis, sistem yöneticilerine bilgi vererek veri depolarına ait tüm şifrelerin değiştirilmesini istedi.

POLİS: İHBAR LİSTELERİ GERÇEK

İddialarla ilgili Hürriyet muhabirine konuşan polis kaynakları ise şu bilgileri aktardı: “İşletmelerden gelen ihbar üzerine yapılan ön soruşturmada yazılım satılmak istenen bazı işletmelere ihbar listeleri verildiği tespit edildi. Bunun üzerine tutanak düzenlenerek savcılık makamı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Şu anda sistemin hacklendiğine dair elimizde net bir veri yok. Ancak işletme sahipleriyle görüşme yapan şahsın ekran görüntüsü şeklinde sunduğu ihbar listeleri gerçek. Yani şahıs veya şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettiğini biliyoruz.”

8.4 BİN TL’YE KADAR CEZA

Yasaklı alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere 2 bin 104 TL ile 8 bin 416 TL arasında ceza kesiliyor. Para cezalarına rağmen ihlal devam eder ve 4’üncü kez tutanak düzenlenirse işletme kaymakamlık makamı tarafından 10 gün süreyle kapatılabiliyor.