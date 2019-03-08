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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/ANTALYA
08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeşil dedektöre sızdılar

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Yeşil dedektöre sızdılar

Sigara içilmesi yasak alanlardaki ihlallerin önlenmesi amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geliştirilen Yeşil Dedektör mobil uygulamasında depolanan ihbar bilgilerine sızdığını iddia eden kişi ya da kişiler Antalya’da bazı bar, restoran ve kafe sahipleriyle irtibata geçti. Vatandaş tarafından yapılan ihbarları denetim öncesi bildirme vaadiyle 2 bin ile 10 bin TL arasında para topladı.

Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile entegre çalışan Yeşil Dedektör mobil uygulaması tarafından depolanan ihbar bilgilerine sızıldığı iddiası Lara sahil bandında faaliyet gösteren bazı işletmecilerin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Skandalın detaylarını Hürriyet muhabirine anlatan işletmeci S., şu bilgileri verdi: “İşletmeme gelen şahıs sigara denetimleri ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Ben de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermediğimizi söyledim. Şahıs her işletmenin ceza yeme riski ile karşı karşıya olduğunu, özel bir yazılımla Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceğimi iddia etti.”

DENETİM EKİBİYLE AYNI ANDA

“Önce iddianın gerçek dışı olduğunu, dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Fakat şahıs yanında getirdiği bilgisayarla Antalya genelinde yapılan ihbarların listesini gösterdi. Hatta sistemin çalışıp çalışmadığını test edebileceğimi de söyledi. Yazılımı satın almak istersem 10 bin TL, aylık kullanmak istersem de 2 bin TL ödemem gerektiğini vurguladı. Uygulamanın yasadışı olduğunu düşündüğüm için teklifi geri çevirdim. Başka bir işletmeci arkadaşımın ise teklifi kabul ettiğini ve işletmesine yönelik ihbarları denetim ekipleri ile aynı anda görebildiğine bizzat şahit oldum.”

TÜM ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLDİ

İşletme sahiplerinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Antalya polisi iddialarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İlk araştırmada Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör mobil uygulaması aracılığıyla yapılan ihbar bilgilerine sızıldığı, vatandaşa ait ihbar listelerinin 3. şahıslara aktarıldığı bilgisine ulaşan polis, sistem yöneticilerine bilgi vererek veri depolarına ait tüm şifrelerin değiştirilmesini istedi.

POLİS: İHBAR LİSTELERİ GERÇEK

İddialarla ilgili Hürriyet muhabirine konuşan polis kaynakları ise şu bilgileri aktardı: “İşletmelerden gelen ihbar üzerine yapılan ön soruşturmada yazılım satılmak istenen bazı işletmelere ihbar listeleri verildiği tespit edildi. Bunun üzerine tutanak düzenlenerek savcılık makamı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Şu anda sistemin hacklendiğine dair elimizde net bir veri yok. Ancak işletme sahipleriyle görüşme yapan şahsın ekran görüntüsü şeklinde sunduğu ihbar listeleri gerçek. Yani şahıs veya şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettiğini biliyoruz.”

8.4 BİN TL’YE KADAR CEZA

Yasaklı alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere 2 bin 104 TL ile 8 bin 416 TL arasında ceza kesiliyor. Para cezalarına rağmen ihlal devam eder ve 4’üncü kez tutanak düzenlenirse işletme kaymakamlık makamı tarafından 10 gün süreyle kapatılabiliyor.

 

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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