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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Yeryüzü Doktorları’nın faaliyet alanı hangisidir?

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Yeryüzü Doktorları’nın faaliyet alanı hangisidir?

İyilik Sağlık sloganıyla yola çıkan Yeryüzü Doktorları, dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, muayene ve tedavi gibi hizmetler sunmaktadır. Peki, Yeryüzü Doktorları’nın faaliyet alanı hangisidir?

Bosna, Kosova savaşları ve 17 Ağustos depreminde harekete geçen bir grup gönüllü sağlıkçı, her ne sebeple olursa olsun sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla, 2000 yılında Yeryüzü Doktorları’nı kurdu.

Faaliyet alanı sağlık olan Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar;

2004 Hint Okyanusu (Endonezya Açe) Depremi ve Tsunamisi
2005 Sudan Darfur Krizi
2005 Pakistan Muzafferabad Depremi ve Sel Felaketi
2006 Endonezya Yogyakarta Depremi
2007 Sri Lanka İç Çatışmaları
2008 Gazze Krizi
2009 Pakistan Swat Krizi
2011 Van Depremi
2011 Afrika Boynuzu Kuraklık Krizi
2012 Suriye Krizi
2013 Filipinler Tayfunu
2014 Orta Afrika Krizi
2014 Soma Faciası
2014 Gazze Krizi
2014 Batı Afrika Ebola Salgını
2015 Nepal Depremi
2015 Pakistan Sel Felaketi
2015 Yemen Krizi
2017 Arakan Krizi
2018 Endonezya Tsunami Felaketi gibi; pek çok kriz ve acil durumda sizlerin desteğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kısa süreli faaliyetler ile başlayan bu iyilik hareketi, sizden aldığı güçle, kalıcı ve sürdürülebilir değişimler sağlayan bir iyilik köprüsüne dönüştü.

 

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