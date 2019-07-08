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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli ve milli kriptoya teşvik

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Yerli ve milli kriptoya teşvik

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kritik kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile kritik öneme sahip personel hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yaptırılacak.

Kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla kullanılamayacak. Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, 21 maddeden oluşan tedbirler sıralandı. Genelgede yer alan başlıca tedbirler şunlar oldu:

Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler, yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacak.

Kamu kurumlarında yer alan kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak.

Kamu verileri bulutta saklanmayacak

Mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacak. Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecek.

TAHAHHÜTNAME ALINACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı açıklığı içermediğine dair üretici veya tedarikçilerden taahhütname alınacak.

Kamu e-posta sistemlerinin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak.

Yurtiçinde değiştirilmesi gereken yurtiçi iletişim trafiğinin yurtdışına çıkarılmamasına yönelik tedbirler alınacak.

Kritik kurumların bulunduğu bölgelerdeki veriler fiber optik kablolar üzerinden taşınacak. Kullanımın zorunlu olduğu durumlarda ise veriler milli kripto sistemlerine sahip cihazlar kullanılarak kriptolanacak. 

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