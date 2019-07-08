Yerli ve milli kriptoya teşvik
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kritik kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile kritik öneme sahip personel hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yaptırılacak.
Kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla kullanılamayacak. Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, 21 maddeden oluşan tedbirler sıralandı. Genelgede yer alan başlıca tedbirler şunlar oldu:
Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler, yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacak.
Kamu kurumlarında yer alan kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak.
Kamu verileri bulutta saklanmayacak
Mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacak. Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecek.
TAHAHHÜTNAME ALINACAK
Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı açıklığı içermediğine dair üretici veya tedarikçilerden taahhütname alınacak.
Kamu e-posta sistemlerinin ayarları güvenli olacak biçimde yapılandırılacak.
Yurtiçinde değiştirilmesi gereken yurtiçi iletişim trafiğinin yurtdışına çıkarılmamasına yönelik tedbirler alınacak.
Kritik kurumların bulunduğu bölgelerdeki veriler fiber optik kablolar üzerinden taşınacak. Kullanımın zorunlu olduğu durumlarda ise veriler milli kripto sistemlerine sahip cihazlar kullanılarak kriptolanacak.
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