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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
10.08.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Yerli silah ‘Wattozz’un ilk fotoğrafları paylaşıldı

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Yerli silah ‘Wattozz’un ilk fotoğrafları paylaşıldı

Dünyanın birçok ülkesinde 1 milyon’dan fazla polis memuru tarafından kullanılan uzaktan etkili elektroşok silahı Taser’e, üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı ‘Wattozz’ rakip oldu. ABD’li rakibine kıyasla üstün özellikler taşıyan yerli silahın ilk fotoğrafları bugün basına servis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 100 günlük icraat programında, “Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir” açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Albayraklar Savunma A.Ş. çalışmalarında sona gelinen milli elektroşok silahı ‘Wattozz’un ilk fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

WattozzSida (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) projesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken yerli şirket, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz Milli enerji silahı Wattozz’un dünya tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

TÜRK YAPIMI SİLAH KABLOSUZ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ABD menşeili Taser silahı, ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyor. Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarında da Taser’ın ciddi yaralanmalar oluşturduğu onlarca vaka bulunuyor. Söz konusu tabancanın aksine kablosuz olarak geliştirilen ve üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz dikkatleri üzerine çekiyor.

“BİZ AMERİKA’DAN DAHA İYİSİNİ YAPABİLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, tabancanın Türk akademisyenler tarafından yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye piyade tüfeğini bile yabancı lisans altında üreten bir ülkeyken son 15-16 yılda her şey değişti. Artık dünyaya helikopter, insansız hava aracı gibi ağır silahlar satan bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz Wattozz Enerji Silahı da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Biz Amerika’dan daha iyisini yapabiliyoruz. Silahımız, Türk akademisyenler tarafından tamamen farklı bir teknoloji ve yüzde yüz yerli malzeme ile üretildi. Dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmuyor. Bu gelişmiş silahın tüm emniyet güçleri tarafından kullanılmaya başlanması ile dünyada ateşli silah kullanımının azalacağını, ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçileceğini düşünüyorum".

Yerli silah ‘Wattozz’un ilk fotoğrafları paylaşıldı

“ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR DÖVİZ GİRDİSİ VE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK”

ABD’li Taser’in çok fazla risk taşıdığını ve dezavantajlara sahip olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, eskiyen kablo teknolojisiyle silahın hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebep olduğunu belirterek, “Dünya polis teşkilatları mevcut kablolu elektrik silahlarını kullanmaya son verip Türk yapımı kablosuz silahlarımızı tercih edecek. Bu sayede ülkemize büyük bir döviz girdisi ve katma değer de sağlanacak” dedi.

Diğer savunma teknolojileri ve silah projelerinin yapımına da hızla devam edildiğini söyleyen Albayrak, Wattozz Enerji Silahının seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek tanıtımdan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini kaydetti.

FARKLI DİLLERDE İNSAN SESLİ UYARI SİSTEMİ VAR

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Wattozz Enerji Silahı, rakibine kıyasla uygun bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Milli silah, kablosuz mermi ve çift atış özelliği; antivibrasyon sistemli dahili kamera, radyo frekansı ile uzaktan mermi/ elektrik kontrolü, barutsuz, gazsız ateşleme sistemi, yüksek tetik hassasiyeti, nokta atışı yüksek isabet özelliği, sessiz ateşleme, insan sesli uyarı sistemi, dahili hedefleme lazeri, dahili gece aydınlatma feneri, dataport veri bilgi sistemi, direkt contact modu, ergonomik kabze, uzun batarya ömrü ve ışıklı uyarı göstergeleriyle ön plana çıkıyor.

 

 

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