Yerli otomobilin ebatları merak konusu oldu! Bakan Varank'tan esprili yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta görücüye çıkacak olan yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Varank, paylaşımlarında 'TOGG', 'Bilişim Vadisi' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketlerini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ YANIT

Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yerli otomobilin SUV olacağını iddia ederken konuyla ilgili bir kullanıcı da "Umarım Mustafa Varank’ın boyu kısadır" yorumunda bulundu.

Bu yoruma Bakan Varank'tan yanıt gecikmedi. Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" ifadelerini kullandı.