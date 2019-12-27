Yerli otomobil tanıtımında dikkat çeken an! Erdoğan görür görmez değiştirilmesini istedi
Türkiye'nin yerli otomobilin tanıtıldığı törende "Made in Turkey" yazısını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde düzeltilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı. Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli görücüye çıktı.
ERDOĞAN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Tanıtım töreninde ekranda "Made in Turkey" yazması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde değiştirilmesini söyledi. Bunun üzerine sunucu duruma müdahale ederek Erdoğan'ın talebi üzerine yazının değiştirilmesini istedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle