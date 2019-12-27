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Haber Giriş: 27.12.2019 - 18:24,Son Güncelleme:/

Yerli otomobil tanıtımında dikkat çeken an! Erdoğan görür görmez değiştirilmesini istedi

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Yerli otomobil tanıtımında dikkat çeken an! Erdoğan görür görmez değiştirilmesini istedi

Türkiye'nin yerli otomobilin tanıtıldığı törende "Made in Turkey" yazısını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde düzeltilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı. Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli görücüye çıktı.

ERDOĞAN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Tanıtım töreninde ekranda "Made in Turkey" yazması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazının "Made in Türkiye" şeklinde değiştirilmesini söyledi. Bunun üzerine sunucu duruma müdahale ederek Erdoğan'ın talebi üzerine yazının değiştirilmesini istedi.

İşte Türkiye'nin otomobiliTürkiye'nin 58 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor... Türkiye'nin yerli otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılıyor.
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