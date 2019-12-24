Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobil ne zaman ve nerede üretilecek?

Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak ve nerede üretilecek sorusu, resmi mercilerden gelen açıklamaların ardından netlik kazandı. Peki, yerli otomobil ne zaman tanıtılacak ve nerede üretilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Yerli otomobilin üretim tesisi ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." açıklamasında bulundu.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Yerli otomobilin tüm hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında trafiğe çıkması bekleniyor.

MERKEZİ GEBZE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018’de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.