En net görüntü geldi: Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak?

Türkiye'nin ürettiği yerli otomobilin en net görüntüsü bu akşam saatlerinde paylaşıldı. TOGG'un resmi Twitter hesabından aracın sürüş esnasında çekilmiş görüntüsünü ve iç dizaynını paylaştı. Heyecanlandıran paylaşım sonrası yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi merak konusu oldu. İşte, yerli otomobilin ilk görüntüsü ve tanıtılacağı tarih.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak.

YERLİ OTOMOBİLDEN EN NET GÖRÜNTÜ

Türkiye'nin Otomobili'den heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video, oldukça ilgi çekti.

Hafta boyunca belli bölümleri paylaşılan yerli otomobilden ilk kez net bir video yayınlandı. Yerli otomobilin en net görüntüsünün saat 19.23'te paylaşılması dikkat çekti. Arabanın sürüş esnasında nasıl yol katettiği de gözler önüne serilmiş oldu. Videoda ayrıca aracın iç dizaynından da görüntüler de yer alıyor.

BAKAN VARANK'TAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye’nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız." dedi.