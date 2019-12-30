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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır) (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:24,Son Güncelleme:/

'Yerli Malı Haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi

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'Yerli Malı Haftası'nda 5 öğrenci zehirlendi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede kaldırıldı.

Olay, bu sabah saatlerinde Ergani ilçe merkezindeki Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 5'i kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenciler, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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