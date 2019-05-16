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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerli kara şahin İlk teslimat 2021’de

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yerli kara şahin İlk teslimat 2021’de

SIKORSKY Aircraft ortaklığı ile Türkiye’de Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde üretilecek 109 adet genel maksat helikopteri T70’de ilk teslimat, 2021’in ilk çeyreğinde yapılacak.

Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve “yerli kara şahin” helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motorunun TUSAŞ’a teslim edilmesinin ardından, T70 genel maksat helikopterleri için de yol haritası ortaya çıktı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde; Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde üretilecek T70 genel maksat helikopteri, Sikorsky Aircraft firmasının S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek. 109 adet üretilecek olan helikopterin ilk teslimatı, 2021 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.

KARGODAN KIYI GÜVENLİĞİNE

Üretim faaliyetlerinin belirtilen sözleşme takvimiyle eşzamanlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, T70 genel maksat helikopteri kargo, arama kurtarma, yangınla mücadele, hava ambulansı ile kıyı güvenliği gibi askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynayacak.

Kara, Hava, Jandarma ve Genelkurmay Özel Kuvvetler komutanlıkları ile emniyet ve orman genel müdürlükleri için iki ayrı konfigürasyonda üretilecek 109 adet helikopterin tamamının teslimatı 2026’ya kadar sürecek. Proje kapsamında TUSAŞ, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini; TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını yapacak. m

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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