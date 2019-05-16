Yerli kara şahin İlk teslimat 2021’de
SIKORSKY Aircraft ortaklığı ile Türkiye’de Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde üretilecek 109 adet genel maksat helikopteri T70’de ilk teslimat, 2021’in ilk çeyreğinde yapılacak.
Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve “yerli kara şahin” helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motorunun TUSAŞ’a teslim edilmesinin ardından, T70 genel maksat helikopterleri için de yol haritası ortaya çıktı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde; Sikorsky, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde üretilecek T70 genel maksat helikopteri, Sikorsky Aircraft firmasının S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek. 109 adet üretilecek olan helikopterin ilk teslimatı, 2021 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.
KARGODAN KIYI GÜVENLİĞİNE
Üretim faaliyetlerinin belirtilen sözleşme takvimiyle eşzamanlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, T70 genel maksat helikopteri kargo, arama kurtarma, yangınla mücadele, hava ambulansı ile kıyı güvenliği gibi askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynayacak.
Kara, Hava, Jandarma ve Genelkurmay Özel Kuvvetler komutanlıkları ile emniyet ve orman genel müdürlükleri için iki ayrı konfigürasyonda üretilecek 109 adet helikopterin tamamının teslimatı 2026’ya kadar sürecek. Proje kapsamında TUSAŞ, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini; TEI, T700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını yapacak. m
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