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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
27.12.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

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Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İnsansız Hava Aracı Anka'nın, geliştirilen PD-170 isimli yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gelişmeyi duyuran  Demir, ANKA'nın -10 derecede yaptığı uçuşa ilişkin görüntüleri de paylaştı.  Demir yaptığı açıklamada, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

"ANKA"NIN ÖZELLİKLERİ

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında yerli İnsansız Hava Aracı ANKA'ya ilişkin şu bilgilere yer verildi; "ANKA Projesi ile ilk aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan milli bir İHA Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. TUSAŞ (TAI) firması tarafından yürütülen projenin bu ilk aşamasında ihtiyaç duyulan özellikleri karşılayan Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) sınıfı prototipler üretilerek teslim edilmiş ve projenin ilk aşaması tamamlanmıştır. Projenin devam eden aşamasında ise İnsansız Hava Aracı Geliştirme Programı kapsamında altyapısı elde edilmiş olan insansız hava araçlarının seri üretimi amaçlanmaktadır. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan ANKA-S Sistemi, 200 kg faydalı yük kapasitesi ile 30,000 ft irtifa - 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahiptir."

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

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