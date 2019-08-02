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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli Herkül eylülde denizde

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Yerli Herkül eylülde denizde

Umman'la ilk askeri gemi ihracat sözleşmesini imzalayan ARES Tersanesi, 14 adet ARES 85 Hercules süratli devriye botundan ilkini eylül ayında denize indirmeyi planlıyor. Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabilen botları, silah kaçakçılığına karşı ve kritik sahil tesislerinin korunması için kullanacak.

İLK TESLİMAT EKİMDE

Cumhuriyet tarihinin Umman’a yönelik ilk askeri gemi ihracat sözleşmesini 100 milyon dolar karşılığında imzalayan ARES Tersanesi, bu kapsamda ilk geminin teslimatına hazırlanıyor. Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tersane, geçen yıl imzalanan sözleşmeye göre Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için 14 adet 26 metre boyunda ARES 85 HERCULES Süratli Devriye Botu üretecek. Bu kapsamda ilk botun eylül ayında denize indirilmesi ve teslimatın da ekim ayında yapılması planlanıyor.

Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, süratli devriye botlarını Umman Denizi ve Umman Körfezi’nde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yasadışı göç faaliyetlerinin önlenmesi ve kritik sahil tesislerinin korunması amacıyla kullanacak. Su jeti tahrik sistemiyle çalışan botlar, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabiliyor ve üzerinde uzaktan kumandalı, 12.7 mm otomatik silah sistemi bulunuyor.

Bu özelliklerin yanı sıra botlar, askeri radar, elektro optik ve gece görüş sistemleriyle donatılıyor. Öte yandan korsanlıkla mücadele kapsamında büyük gemilere yanaşma ve özel harekât personeline çıkarma imkânı sunmak amacıyla güvertesinde bir adet yüksek süratli RHIB bot bulunuyor. İhale sürecinde onlarca uluslararası savunma sanayi firmasını geride bıraktıklarını belirten ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç şunları söyledi:

200 PERSONELE EĞİTİM

“İnşa ettiğimiz bu gemiler için 7 yıl gövde garantisi veriyoruz. Bunun yanında 200 Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yaklaşık 300 gün sürecek bir program dahilinde operatör ve bakım/onarım eğitimleri verilecek. Bu kapsamda Türkiye-Umman arasında kurulan işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.”

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