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    Yerli helikopterde önemli gelişme

    ANKARA/DHA
    11.06.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı, yerli helikopter T625'in yerli motor geliştirme projesinde, motorun çekirdek ve ön prototip imalatının tamamlanarak, ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

    Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk 'Özgün Helikopter' olan ve şu anda üretim aşamasında bulunan T625'in motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nde bir aşama daha tamamlandı.

    Yerli helikopterde önemli gelişme


    Proje kapsamında bir yandan Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken; diğer yandan Özgün Helikoptere entegre edilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve millî motorun TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirildiği kaydedildi. Projede, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığı ve ilk ateşlemesinin başarı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

     

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    Etiketler: SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı , yerli helikopter , son dakika , haberler
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