Yerli Derman NATO yolunda
YERLİ imkânlarla geliştirilen ilk zırhlı araç taşıyıcısı Derman, Türkiye’deki tüm testleri başarıyla geçti.
Koluman Otomotiv Endüstri’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirdiği Derman, NATO’ya uyumluluk sertifikalandırması çalışmaları doğrultusunda Türkiye’deki son testini Tarsus’taki fabrikada tamamladı. 8x8 sınıfında olan Derman böylece NATO uyumluluk sertifikası sürecine girdi. Derman, İngiltere’de gireceği testlerin ardından NATO sertifikasına sahip olacak ve NATO’ya üye ülkelere yönelik ihracat kapısı da açılacak.
FUARDA SERGİLENECEK
Tarsus’taki testlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık şunları söyledi: “Üç yıl önce tamamen öz kaynaklarımızla Derman’ı geliştirmek için çalışmaya başladık. Türkiye’de yapabildiğimiz testleri burada yaptık. Şimdi aracımızı İngiltere’deki test merkezine gönderiyoruz. Aracımızı NATO standartlarında sertifikalandırdığımızda çok ciddi avantajlarımız olacak. Her mecrada masaya oturmamız daha kolay olacak. Ekim ayında da Derman’la Almanya’da fuara katılıyoruz. Burada bir hafta boyunca aracımız sergilenecek.”
83 TONLA 6 KİLOMETRE
Motor performans ve motor soğutma testleri kapsamında üzerine 48 ton ağırlık yüklenen Derman, 35 ton ağırlığında “tam frenleme” yapan bir kamyonu 6 kilometre boyunca çekti. 40 derece sıcaklıkta maksimum tork gücüyle yapılan test, hem asfalt hem de toprak yolda tekrarlanırken, iki test de başarıyla tamamlandı. Testler için son olarak önümüzdeki hafta İngiltere’deki test merkezi MIRA’ya gidecek olan Derman, burada gireceği arazi kabiliyeti, elektromanyetik uyumluluk gibi testlerin ardından NATO sertifikası alabilecek.
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