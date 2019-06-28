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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - MERSİN
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerli Derman NATO yolunda

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Yerli Derman NATO yolunda

YERLİ imkânlarla geliştirilen ilk zırhlı araç taşıyıcısı Derman, Türkiye’deki tüm testleri başarıyla geçti.

Koluman Otomotiv Endüstri’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirdiği Derman, NATO’ya uyumluluk sertifikalandırması çalışmaları doğrultusunda Türkiye’deki son testini Tarsus’taki fabrikada tamamladı. 8x8 sınıfında olan Derman böylece NATO uyumluluk sertifikası sürecine girdi. Derman, İngiltere’de gireceği testlerin ardından NATO sertifikasına sahip olacak ve NATO’ya üye ülkelere yönelik ihracat kapısı da açılacak.

Yerli Derman NATO yolunda

FUARDA SERGİLENECEK

Tarsus’taki testlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık şunları söyledi: “Üç yıl önce tamamen öz kaynaklarımızla Derman’ı geliştirmek için çalışmaya başladık. Türkiye’de yapabildiğimiz testleri burada yaptık. Şimdi aracımızı İngiltere’deki test merkezine gönderiyoruz. Aracımızı NATO standartlarında sertifikalandırdığımızda çok ciddi avantajlarımız olacak. Her mecrada masaya oturmamız daha kolay olacak. Ekim ayında da Derman’la Almanya’da fuara katılıyoruz. Burada bir hafta boyunca aracımız sergilenecek.”

83 TONLA 6 KİLOMETRE

Motor performans ve motor soğutma testleri kapsamında üzerine 48 ton ağırlık yüklenen Derman, 35 ton ağırlığında “tam frenleme” yapan bir kamyonu 6 kilometre boyunca çekti. 40 derece sıcaklıkta maksimum tork gücüyle yapılan test, hem asfalt hem de toprak yolda tekrarlanırken, iki test de başarıyla tamamlandı. Testler için son olarak önümüzdeki hafta İngiltere’deki test merkezi MIRA’ya gidecek olan Derman, burada gireceği arazi kabiliyeti, elektromanyetik uyumluluk gibi testlerin ardından NATO sertifikası alabilecek.

 

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