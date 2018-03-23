'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer'e polis baskını

Sosyal medya fenomeni Taha Özer hakkında, yapılan şikayetler üzerine, cinsel ilişki video ve fotoğraflarını hesaplarından paylaştığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Taha Ö. hakkında yakalama kararı verdi. Asayiş Şube Ar-Ge ve Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 15 Mart 2018 günü, Taha Ö'nün Ataşehir'deki evini bastı. Taha Ö. gözaltına alındı. Aramada 4 cep telefonu, 2 laptop, hard disk ve hafıza kartı ele geçti. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Taha Özer adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy, tesettür kıyafetleri giyerek Taha Özer ile bir uçak önünde poz vermişti. Taha Özer ve Cicişler umreye gittiklerini söylemişti.

TAHA ÖZER KİMDİR?

Taha Özer, zenginliğini, gece hayatını, gezip tozmalarını ve kadınlarla ilişkilerini sergilediği Instagram fotoğraflarıyla hızlı bir şekilde fenomen oldu. Özer, meşhur bir ayakkabı firmasının sahibinin oğlu.

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