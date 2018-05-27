BOSNA HERSEK YETTİ

“İşte Avrupa’da PKK terör örgütünün PYD’nin YPG’nin ön kuvveti durumunda olan HDP’ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler AK Parti’ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. Niye? ‘Ne kadar engellersek o kadar kâr’ diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti. Şimdi de Erzurum’dayız, dadaşlar size yeter. Bir ara bölücü teröristler Erzurum’a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Dadaşın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi, barınabilir mi? Hele 24 Haziran öncesi sakın ha, buna çok dikkat edelim. Bu sabah (dün) evden çıkarken torunuma, ‘Eymen, Rabia’yı göster bakalım’ dedim, o da Rabia’yı yaptı. ‘Söyle bakayım’ dedim. Bak evde Eymen hazır, siz de hazır mısınız? Gür sedayla tüm batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.



HEPİNİZİ İYİ TANIRIZ

İnanç, düşünce, eğitim özgürlüğünde hiçbir zaman AK Parti’nin verdiği mücadeleyi kimse veremedi, veremez. Şimdi çıkmışlar meydanlarda konuşuyorlar, ne konuşuyorsun. Hepinizi iyi tanırız. Özgürlüğü bu ülkede kazandıran AK Parti. Çıkmışlar şimdi yalan üstüne yalan. Milletimizin Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 50’nin üzerinde destekle; milletvekilliğinde de Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yine yanımızda olacağına inanıyorum. Cumhur ittifakı ile Bahçeli ile birlikte bir yoldayız. AK Parti-MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Cumhur ittifakıyla diğerlerini yerle yeksan edeceğiz.



SEÇİLMEYECEĞİNİ BİLİYOR

Siyaset elbette bir iddia işidir. Ama iddianızın altı da dolu olacak. Ne söylediysek inanarak söyledik. Genel başkanlık mücadelesini kaybeden bir ismi Türkiye’nin yönetimine aday göstermeleri bu işi ciddiye dahi almadıklarını işaret ediyor. Bu zata kendi partilerini emanet etmiyorlar ama milletten Türkiye’yi kendisine emanet etmesini istiyorlar. Bu kişinin Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor.”



BİSİKLET BAZEN SAĞA BAZEN SOLA GİDİYOR

Çıkmış bir tanesi ben diyor araba maraba üretmem. Duydunuz değil mi? Benim için ‘20 yıl geriden takip ediyor’ diyor. Ondan sonra da Almanya’da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Bak sadece bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırsın baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette de bazen sağa bazen sola gidiyor. Hayatları böyle bunların. Öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul’u yaptırtmayacağım diyor. Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar anlamak mümkün değil. Bir tanesi de kalkmış diyor ki: ‘Cebinde paran var mı, cebini göster.’ Ya sen önce kendi cebine bak.



TÜRKİYE ADINA UTANIYORUM

Cumhurbaşkanı adayları 2 haftadır Türkiye’yi dolaşıyor meydan meydan konuşuyorlar. Türkiye adına üzülüyorum hatta utanıyorum. Ana muhalefetin adayı çıkmış ne kadar projemiz varsa hepsini iptal edeceğini söylüyor. Sadece herhalde onu da utanma belasına Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi olmasına ses çıkarmıyor. Bunlar kendileri Türkiye için hiçbir şey vaat etmedikleri gibi yapılacak olan işleri engellemekle seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Bunlara kalsa yaptıklarımızı yıkacaklar. Bunlar cami bulsa cami yıkar, gönül yıkmakta üzerlerine yok.



