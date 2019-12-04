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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN/KONYA, (DHA)
04.12.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Yerköprü Şelalesi bölgesinde çökme riski

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Yerköprü Şelalesi bölgesinde çökme riski

KONYA'nın Hadim ilçesinde 'gizli cennet' olarak bilinen Yerköprü Şelalesi'nin yakınındaki tepelik ve yamaçlık alanda çökme riski bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, bölgede yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıklar olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Göksu Nehri'nin yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de bölgeyi turizme kazandırmak için çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çalışmalar son günlerde sosyal medyada tartışılırken şelalenin kuzeyinde, kamelyaların yapıldığı alanın üstündeki yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıkların bulunduğu tepelik ve yamaç alan ise çökme riski taşıyor.

O bölgede çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif  Delikan, Yerköprü Şelalesi'nde Göksu Nehrinden akan su  ile Karasu olarak bilinen kaynak suyunun birleştiğini belirtti.

Delikan, ''Göksu Nehri'nden akan su, o bölgede düden değimiz tünelin içinden geçiyor. Üstte ise Karasu dediğimiz, karstik bir faydan su akıp, aşağı dökülüyor. Şelalenin oluştuğu noktada ise iki su birleşip vadiye akıyor'' dedi.

Şelalenin yakınında yarıkların oluştuğu tepelik alanın çökme riski taşıdığını ifade eden Delikan, şunları söyledi:

''Bu alan fosil tufa çökeli oluşumlu bir alan ve yaklaşık 150 bin yıl önce oluşmuş. Bu tufalar da  yamaç boyunca çatlaklıklar oluşabiliyor. Çünkü atlarında geniş mağaralar var. Çökmenin ne zaman olabileceği belli değil.

Bölgede sismik hareketlenme olabilir ve bunlar tetikleyebilir. Yağış da tetikleyebilir. Zaman belli olmadığı için de mesire yeri yapıldıktan sonra orada piknik yapan insanların üzerine çökebilir. Parça olarak da çökebilir, tümü kütle halinde de çökebilir. Çünkü bunun örnekleri vadi içinde var.''

Çökme riski bulunan alanın uzman eşliğinde kontrollü olarak yıkılabileceğini ifade eden Delikan, ''O bölgeleye ya insanların girmemesi sağlanacak, ya da o alanın kontrollü olarak yıkılması sağlanacak. Aynı Sürmene'de olduğu gibi düşebilme potansiyeli olan kayalıkların  düşürülmesi gibi, yıkılarak önlem alınması gerekiyor'' diye konuştu.   

Yöre halkından doğasever Hasan Hüseyin Kahraman da ''Kayadaki yarığın ilk başlangıç yeri yaklaşık yarım metre büyüklüğünde. Bölgemizde çok büyük bir yağış olursa, bu kaya buradan düşebilir ve aşağıda yapılan kamelyalar ve şelalemiz tehdit altına girer. Yarılan kayanın uzunluğu neredeyse 70 metreye varıyor. Gelsinler tüm yetkililer, öncelikle burayı bir incelesinler'' dedi.

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