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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerelde ittifak yasalaşacak

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Yerelde ittifak yasalaşacak

AK Parti, 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından izlenecek yol haritası ile ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda cumhur ittifakının yerelde yasal zemine kavuşturulması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Büyükşehir yasası’ önerisi yer aldı.

AK Parti kurmaylarının son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu raporda, teşkilatın sahada daha fazla görünür olmasına vurgu yapıldı. Rapora göre, bundan sonra parti saha çalışmaları yaptırarak, seçmene neden sandığa gitmediği ya da neden AK Parti’ye oy verip-vermediği sorulacak. Sonuca göre yeni bir dil geliştirilecek. Ayrıca, AK Parti gençlere daha fazla ulaşmak için farklı çalışmalar yapacak.

PUSULADA İTTİFAK BAŞLIĞI

Raporda, yerel seçimlerde ittifakın yasal zemin üzerinden değil adaylar üzerinden yapıldığı, fakat bundan sonra yasal zemine kavuşturulması için çalışma planlandığı da yer alıyor. Böylece oy kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Rapor doğrultusunda AK Parti’nin önümüzdeki günlerde yerelde ittifak düzenlemesi için çalışma başlatması bekleniyor. İttifakı oluşturulan partilerin genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de pusulada ittifak başlığı altında ayrı ayrı yer alması sağlanacak. Bu konuda MHP ile ortak çalışma yapılması da gündeme gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da ilçe başkanlarını belirlesin” teklifi de raporda yer aldı. AK Parti ve MHP’nin büyükşehir yasası ile ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. AK Parti ve MHP kurmaylarının, büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayıp Erdoğan ile Bahçeli’ye sunmaları bekleniyor. 

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