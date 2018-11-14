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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
14.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerelde işbirliğini araştıracaklar

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Yerelde işbirliğini araştıracaklar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimlerde işbirliği yapılması halinde ortaya çıkacak tabloyu değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. İl ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilecek anketler ve tespitlerin ardından yeniden değerlendirme yapılacak. Görüşmede adaylar konusuna girilmediği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran’da hayata geçen Millet İttifakı görüşmelerinin ardından ilk kez dün ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi CHP heyetinde Seyit Torun, Bülent Tezcan ve Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu’na eşlik ederken İYİ Parti heyetinde Cihan Paçacı, Müsavvat Dervişoğlu ve Koray Aydın yer aldı. Heyetler, liderler eşliğinde yaklaşık 45 dakika görüş alışverişinde bulunurken, daha sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa görüştü.

SON DERECE VERİMLİ

Görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ortak açıklama yaptı. Paçacı, görüşmenin son derece verimli olduğunu belirterek, “Türkiye çok sıkıntılı ve buhranlı bir dönemden geçmektedir. Özellikle ekonomik anlamda, çok büyük sıkıntılar mevcuttur” dedi. Yerel seçimler konusunda da iki parti arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Paçacı, “Şu an itibariyle Türkiye geleceğinden umutlu değildir. Ancak Türkiye’nin iki büyük partisi bir araya gelerek, temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın” diye konuştu.

ADAYLAR KONUŞULMADI

Paçacı, yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olup olmayacağına ilişkin “Şu an için söylenecek başka bir şey yok” dedi. CHP’li Torun ise, Mansur Yavaş’ın görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin gazetecilerin sorusuna, “Adaylar konusuna girilmedi. İki parti genel başkanı da siyasi bir sorumluluk içerisinde genel konular hakkında bilgi alışverişi yaptılar” dedi. Başka siyasi partilerle temas olup olmayacağına ilişkin de Torun, “Şu an için iki parti görüş alışverişinde bulundu. Diğer konu için bir şey diyemem. Bir takvim söz konusu değil, ihtiyaç halinde, ülke sorumluluğu söz konusu, her an görüşülebilir” dedi. “İki parti arasında AKP ve MHP arasındaki gibi heyetlerin oluşturulup oluşturulmayacağına” ilişkin soruya ise Paçacı, “İhtiyaç hasıl olduğunda tabii ki olabilir” yanıtını verdi.

HEYET KURULMASI KARARI

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmeye seçimlerde olası bir işbirliği yapılması önerisiyle geldi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimde partilerarası bir işbirliği yapılması hâlinde Türkiye’de yeni bir tablo ortaya çıkacağını söyledi. Görüşmede 24 Haziranda yapılan genel seçim sonuçları ve referandumda ortaya çıkan tablo değerlendirildi. Her iki partinin kurmaylarından oluşacak heyetlerin kurulmasına karar verildi. Bu çerçevede CHP’li ve İYİ Partili kurmayların il ve ilçe düzeyinde gerçekleştireceği anketler ve tespitler ışığında yeniden bir değerlendirme yapılacak. Bu sonuçlar kapsamında iki parti arasında olası bir işbirliğinin yansıması ölçülmüş olacak. Heyetlerin kısa zaman içinde yeniden bir araya gelmesi planlanırken, görüşmede olası bir işbirliğiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Manisa, Mersin, Balıkesir ve İç Anadolu illerinde AK Partili belediyelerin alınabileceği değerlendirildi.

‘PAZARLIK SÖZ KONUSU OLAMAZ’

Akşener’in görüşme sonrasında, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu çok pozitif gördüm. Olumlu ve pozitif bir görüşmeydi” dediği öğrenildi. Yerel seçime 4 ay kala kararsız seçmen kitlesinin yüzde 16 ile yüzde 22 arasında olduğu belirtildi. İYİ Parti kulislerine yansıyan kulislere göre İYİ Parti’nin bu kitleye yönelmesi gerektiği kaydedildi. Kararsız olan AK Parti seçmeninin İYİ Parti’ye yönelmesi için bir çalışma yapılabileceği de vurgulandı. İYİ Parti’nin CHP ile “şehirler üzerinden pazarlık yapmasının” söz konusu olamayacağı belirtildi. İki partinin işbirliği ile yürütülecek seçim çalışmalarının seçmen üzerinde olumlu etkisi olacağı değerlendirildi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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