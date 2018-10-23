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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2018 - 22:52, Son Güncelleme:

Yerelde ‘herkes kendi yoluna’

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Yerelde ‘herkes kendi yoluna’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin yerel seçim ittifakını bitiren çıkışına, “Biz, bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Milletimizin bize emaneti olan Cumhur İttifakı’nı, günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP kendisi için çok farklı bir tercih yaptı. Saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey, yerel seçimlerde madem ‘Biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘Herkes kendi yoluna’ deriz” diye yanıt verdi.

Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“AK Parti ve MHP, her biri kendi politikaları olan iki ayrı partidir. Af, erken emeklilik, Danıştay’ın kararı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. Kalkıp da uyuşturucu baronları ile uyuşturucu baronlarına torbacılık yapanları bir araya getirmek veya ayrı ayrı değerlendirmek... Bunu anlamak da mümkün değil. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de torbacılarla da onu içenlerle de mücadele ettik. Şu anda 50 binin üzerinde sadece uyuşturucu mahkûmu var. Bunlara kader mahkûmu diyebilir miyiz? Efendim işte ‘aldatılmış’... Ne demek aldatılmış? Hepsi de bu işi gayet iyi bilen, hem içen hem satan hem de aracılığını yapan tipler. Bunlara mı kader mahkûmu diyeceğiz? Katillere mi kader mahkûmu diyeceğiz? Zanilere mi (zina yapan), kader mahkûmu diyeceğiz? Biz devlet olarak bir katili affettiğimiz zaman, maktulün ailesine nasıl anlatacağız?”

CUMHUR İTTİFAKI’NDA SIKINTI YOK

Erdoğan toplantının ardından gazetecilerin, “Cumhur İttifakı bitti mi?” sorusu üzerine, “Cumhur İttifakı noktasında sıkıntımız yok. MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek, biz de adaylarımızla meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı’nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı’na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz” dedi.

İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA ANT TANIMIYORUZ

ERDOĞAN Danıştay’ın ant kararını şöyle değerlendirdi: “Aslında artık geride bıraktığımızı sandığım bir konuydu bu. 2013 yılında bu meseleyi çözmüştük. Danıştay’ın ilgili dairesi, yetki aşımı yaparak düzenlemeyi iptal etti. Türkiye’yi geldiği yer itibariyle kesinlikle hak etmediği bir tartışmanın içine sürükleyen bu karar, birtakım eski hastalıkların hâlâ bünyemizde yaşadığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinin ikliminde, tek parti CHP’si döneminde başlatılan bir uygulamayı, bugünün demokratik, özgürlükçü, aydınlık Türkiyesi’nde hâlâ sürdürmeye çalışmak yanlıştır. Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

KÜRTÇÜLÜK YAPMA HAKKI DOĞAR

Ben Türk’üm ama ben Türkçü değilim. O başka bir şey, o başka bir şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır, yok. Her etnik unsur, kendi etnik unsuruyla iftihar edebilir. Türk de Kürt de eder, Laz’ı da eder, Çerkez’i de eder, Roman’ı da eder ama cılık cılık etmez. Mesele bu. Şimdi sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama öbür tarafta benim Kürt vatandaşımın siz böyle yaptığınız zaman ne hakkı doğar? Kürtçülük yapma hakkı doğar. Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Roman Romanlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle, Abhaza Abhazalığıyla övünsün ama asla ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz.”

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