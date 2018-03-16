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    Yerelde gizli ittifak yapılacak

    Nuray BABACAN / ANKARA
    16.03.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP’nin, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı için hazırladığı ittifak düzenlemesinin ardından gözler, ilk sınav olan yerel seçimlere çevrildi.

    Yerelde gizli ittifak yapılacakEdinilen bilgiye göre, ittifak yapan partilerin, yerel seçimlerde bir diğerinin adayını destekleyebileceğine ilişkin bir hüküm konulabileceği tartışıldı. Ancak bu öneriyi, hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uygun bulmadığı ortaya çıktı.

    Özellikle parti tabanlarında sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildiği öğrenildi.

    Parti kurmayları, yerel seçimlerde farklı bir yöntemin benimsenebileceğini dile getirdi. Buna göre AK Parti ve MHP, birinin açık ara önde olduğu yerlerde, gizli ittifak ile diğerini destekleyecek.

    Bu tür yerlerde bir diğerine ‘belediye meclis üyeliği’ verilerek, ittifak sürdürülecek. Bu durumun, daha çok AK Parti’nin MHP’ye belediye meclis üyeliği vermesi şeklinde gündeme geleceği belirtiliyor.

    Etiketler: MHP , AK Parti , gazetehaberleri , gündem
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