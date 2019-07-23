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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerelde eğitim başladı: Başkanlara 11 maddelik manifesto uyarıları

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Yerelde eğitim başladı: Başkanlara 11 maddelik manifesto uyarıları

AK Parti’de, belediye başkanları için düzenlenen eğitimler başladı. Eğitimlerde başkanlara hem 11 maddelik manifestodaki hedeflere nasıl ulaşılacağı hem de parti prensipleriyle ilgili uyarılar yapıldı.

AK Parti’nin Erzurum’da başlayan ve Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun’da devam edecek eğitim toplantılarında belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetiminin içinde olduğu alanlarda eğitimlere başlandı. Erzurum’da yapılan toplantıda belediye başkanları yereldeki sorunları, belediye başkanlarının taleplerini parti yöneticilerine aktardı. Toplantıda bazı başkanların yerelde bürokrasiyle ilgili sıkıntılara dikkat çektiği ifade edildi. İstişare toplantısında, belediye başkanlarına AK Parti’nin 11 maddelik seçim manifestosunda yer alan şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye duyarlı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirler konusunda bilgilendirme de yapıldı.

TALEPLER ERDOĞAN’A SUNULACAK

Önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde sürecek toplantılarda deneyimli belediye başkanları özellikle vatandaşla etkili iletişim, bütçenin tasarruflu kullanımı ve mevzuat konularında birikimlerini paylaşacak. Toplantılarda belediye başkanlarının 5 yıllık görev süreleri boyunca hangi kurallara uyacakları, projeleri, AK Parti belediyeciliği ve partinin prensipleri anlatılacak. Başkanlara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarından örnekler verilecek.

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Bölge toplantılarından çıkan sonuçlar, vatandaşın şikâyetleri ve gelen talepler raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Daha sonra Beştepe’de oluşturulacak sistemle de belediye başkanlarının performansı ve projelerin kamuoyundaki etkileri ortaya çıkarılacak. Böylece büyükşehirlerden en küçük belediyelere kadar şehirlerle ilgili tüm planlar, projeler, yatırımlar ve hizmetler bu strateji belgeleri üzerinden takip edilecek. Buna göre AK Parti’de ve Beştepe’de önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerde nasıl bir yol izleneceğine dair strateji belirlenecek.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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